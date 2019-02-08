ЦИК разрешила иметь официальных наблюдателей на выборах 138 организациям
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Центральная избирательная комиссия предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей на выборах президента Украины 138 общественным организациям. Об этом на брифинге сообщила глава Комиссии Татьяна Слипачук, передает УНН.
"В этом году мы рекордное количество общественных организаций, которым предоставлено разрешение иметь официальных наблюдателей. Сегодня это 138 общественных организаций. 130 из них имеют разрешение иметь своих наблюдателей во всех регионах Украины, 3 - в Одесской области, второе Черниговской, еще одной - в Закарпатской, Днепропетровской и в Харьковской областях", - отметила Слипачук.
Она также добавила, что по состоянию на сегодня есть 6 международных организаций и одно иностранное государство, от которых будут регистрировать официальных наблюдателей.
Как сообщал УНН, ЦИК зарегистрировал 18 наблюдателей от ОБСЕ.