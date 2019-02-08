ЦВК повідомила про кількість ЗМІ на виборах президента України

“На сьогодні в нас (ЦВК – ред.) вже подано право акредитації і знаходяться на розгляді в загальній кількості 19 ЗМІ, 12 з яких закордонних, 7 вітчизняних”, - зазначила Сліпачук.



Вона також додала, зареєстровано 126 представників ЗМІ, з них від телебачення - 96 представників.



Раніше УНН повідомляв, ЦВК зареєструвала 18 спостерігачів від ОБСЄ.



Раніше УНН повідомляв, ЦВК завершила реєстрацію кандидатів: у бюлетені буде 44 прізвища.