ЦИК сообщила о количестве СМИ на выборах президента Украины

"На сегодня у нас (ЦИК - ред.) уже подано право аккредитации и находятся на рассмотрении в общем количестве 19 СМИ, 12 из которых иностранных, 7 отечественных", - отметила Слипачук.



Она также добавила, зарегистрировано 126 представителей СМИ, из них от телевидения - 96 представителей.



Ранее сообщал УНН, ЦИК зарегистрировал 18 наблюдателей от ОБСЕ.



Ранее сообщал УНН, ЦИК завершила регистрацию кандидатов: в бюллетене будет 44 фамилии.