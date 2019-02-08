ЦИК сообщила о количестве СМИ на выборах президента Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Центральную избирательную комиссию право на аккредитацию на выборы президента Украины подали 19 средств массовой информации, из них 12 - заграничные. Об этом на брифинге сообщила Председатель Комиссии Татьяна Слипачук, передает УНН.
"На сегодня у нас (ЦИК - ред.) уже подано право аккредитации и находятся на рассмотрении в общем количестве 19 СМИ, 12 из которых иностранных, 7 отечественных", - отметила Слипачук.
Она также добавила, зарегистрировано 126 представителей СМИ, из них от телевидения - 96 представителей.
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