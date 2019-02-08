ЦВК зареєструвала 18 спостерігачів від ОБСЄ

“Комісія зареєструвала 18 офіційних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі на чергових виборах Президента України”, - зазначено в повідомленні.

Від так, станом на 8 лютого 2019 року, Комісія зареєструвала 109 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземної держави на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року.

Згідно зі списком зареєстрованих спостерігачів, прізвищ громадян Російської Федерації, які раніше фігурували в ЗМІ як можливі претенденти на спостерігачів від ОБСЄ, немає.

Раніше УНН повідомляв, ЦВК завершила реєстрацію кандидатів: у бюлетені буде 44 прізвища.