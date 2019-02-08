ЦИК зарегистрировала 18 наблюдателей от ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первых 18 официальных наблюдателей от ОБСЕ на очередных выборах Президента Украины 31 марта, передает УНН со ссылкой на ЦИК.
"Комиссия зарегистрировала 18 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на очередных выборах Президента Украины", - говорится в сообщении.
Так, по состоянию на 8 февраля 2019 года, Комиссия зарегистрировала 109 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранного государства на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года.
Согласно списку зарегистрированных наблюдателей, фамилий граждан Российской Федерации, которые ранее фигурировали в СМИ как возможные претенденты на наблюдателей от ОБСЕ, нет.
Ранее УНН сообщал, что ЦИК завершила регистрацию кандидатов: в бюллетене будет 44 фамилии.