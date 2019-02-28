Кількість українських виборців за кордоном зросла до майже 527 тис. осіб - МЗС

“Зараз кількість виборців за кордоном становить 526 979 осіб”, — сказав Погорельцев.

Він додав, що ця цифра може коливатись у бік зростання.

Зазначимо, станом на 31 грудня 2018 року у Державному реєстрі виборців значилось 523 587 виборців закордонного виборчого округу.

Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ України вкотре підкреслило, що п’ять виборчих дільниць з території Російської Федерації було ліквідовано для гарантування безпеки українських громадян, та розповіло про порядок включення до списків виборців.