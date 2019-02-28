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Кількість українських виборців за кордоном зросла до майже 527 тис. осіб - МЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Кількість українських виборців за кордоном, станом на сьогодні, становить понад 526 тисяч осіб. Про це заявив журналістам Директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, передає кореспондент УНН.

“Зараз кількість виборців за кордоном становить 526 979 осіб”, — сказав Погорельцев.

Він додав, що ця цифра може коливатись у бік зростання.

Зазначимо, станом на 31 грудня 2018 року у Державному реєстрі виборців значилось 523 587 виборців закордонного виборчого округу.

Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ України вкотре підкреслило, що п’ять виборчих дільниць з території Російської Федерації було ліквідовано для гарантування безпеки українських громадян, та розповіло про порядок включення до списків виборців.

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