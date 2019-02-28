Количество украинских избирателей за рубежом выросло до почти 527 тыс. человек - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Количество украинских избирателей за рубежом, на сегодня, составляет более 526 тыс. человек. Об этом заявил журналистам директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает корреспондент УНН.
"Сейчас количество избирателей за рубежом составляет 526 979 человек", - сказал Погорельцев.
Он добавил, что эта цифра может колебаться в сторону увеличения.
Отметим, по состоянию на 31 декабря 2018 года, в Государственном реестре избирателей значилось 523 587 избирателей заграничного избирательного округа.
Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины в очередной раз подчеркнуло, что пять избирательных участков с территории Российской Федерации было ликвидировано для обеспечения безопасности украинских граждан, и рассказал о порядке включения в списки избирателей.