Для военных ООС на выборах президента создадут специальные избирательные участки

"Военнослужащие Объединенных сил, как и все граждане Украины, смогут воспользоваться своим конституционным правом и проголосовать на выборах президента. На территории воинских частей ведется работа по созданию специальных избирательных участков для военнослужащих. Они будут голосовать на правах обычных граждан Украины по своим паспортам. А командиры всех уровней и их заместители по морально-психологического обеспечения предоставят им возможность беспрепятственно выполнить свой гражданский долг. То есть все те военнослужащие, которые, например, не вовлечены в составе дежурных сил или к боевому дежурству утром, будут голосовать в первой половине дня, остальные - после обеда", - сообщил Наев.

Он рассказал, что уже более месяца в воинских частях, соединениях и отдельных подразделениях идет подготовка к проведению выборов президента Украины.



"Подготовка идет уже больше месяца. Для этого налажено взаимодействие с местными и государственными органами власти. Места, где будет проходить голосование личного состава, уже определено, организовано взаимодействие с ОИК по вопросам составления списков избирателей, образование участковых комиссий ", - отметил он.



Наев также добавил, что для военнослужащих ООС не проводится специальная агитация, ведь все бойцы образованные и самостоятельно могут сделать свой выбор.



Как сообщал УНН, 40 000 граждан воспользовались правом изменения места голосования - ЦИК.



К слову, в МИД сообщили, что количество украинских избирателей за рубежом выросла до почти 527 тыс.