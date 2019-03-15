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ЦИК создала 80 отдельных участков в зоне проведения ООС

Киев • УНН

 • 7817 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия приняла постановление о создании 80 избирательных участков в зоне проведения операции Объединенных сил для военнослужащих. Голосовать на этих участках будут 47000 человек. Об этом на пресс-конференции сообщил член ЦИК Михаил Вербенский, пердае корреспондент УНН.

ЦИК создала 80 отдельных участков в зоне проведения ООС

"Вчера Центральной избирательной комиссией по представлению Министерства обороны от 6 марта текущего года было принято постановление № 554 о создании специальных избирательных участков в зоне проведения операции Объединенных сил для голосования военнослужащих, задействованных в этой операции. Необходимо отметить, что в соответствии с постановлением создано 80 таких участков, из них 46 - это малые участки, 30 - средние и 4 большие избирательные участки. Ориентировочное количество лиц, которые примут участие в голосовании на этих участках 47000, это те военнослужащие, которые защищают нашу Родину", - сообщил он.

По его словам, необходимость принятия этого постановления обусловлено тем, что эти военнослужащие не могут оставлять свои части, свои позиции, чтобы реализовать свое избирательное право на обычных избирательных участках.

Он также отметил, что сдача протоколов от этих избирательных комиссий будет происходить непосредственно в окружную избирательную комиссию, которая создана на территории Донецкой и Луганской областей, как и все обычные избирательные участки.

Как сообщал УНН, для проведения выборов 31 марта в зоне ООС на территории воинских частей создадут специальные избирательные участки. И в день самого голосования украинские защитники смогут поочередно осуществить свое избирательное право.

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