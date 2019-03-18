Окружные избирательные комиссии с 23 марта получат избирательные бюллетени - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Окружные избирательные комиссии уже с 23 марта получат избирательные бюллетени, которые до 29 марта будут доставлены на участковые избирательные комиссии. Об этом заявил советник министра внутренних дел, председатель координационного штаба Иван Стойко во время брифинга по работе правоохранительных органов в период избирательной кампании и реагирования на нарушения избирательного законодательства, передает корреспондент УНН.
"До 22 марта окружные избирательные комиссии уже будут взяты под круглосуточную охрану, с 23-го получат избирательные бюллетени, и с 27 по 29 марта они будут доставлены на участковые избирательные комиссии", - сказал советник главы МВД.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЦИК рассказали, в чем уникальность выборов президента 2019 года
Напомним, количество бюллетеней для голосования на выборах Президента Украины будет больше, чем это было прогнозируемо Центральной избирательной комиссией по состоянию на 7 марта.