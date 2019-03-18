Окружные избирательные комиссии с 23 марта получат избирательные бюллетени - МВД

"До 22 марта окружные избирательные комиссии уже будут взяты под круглосуточную охрану, с 23-го получат избирательные бюллетени, и с 27 по 29 марта они будут доставлены на участковые избирательные комиссии", - сказал советник главы МВД.

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Напомним, количество бюллетеней для голосования на выборах Президента Украины будет больше, чем это было прогнозируемо Центральной избирательной комиссией по состоянию на 7 марта.



