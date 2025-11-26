$42.400.03
15:50 • 13506 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
15:49 • 18038 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
15:41 • 11747 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
15:07 • 12509 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работеVideo
15:02 • 7890 просмотра
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотникVideo
14:47 • 5674 просмотра
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследованиеPhoto
14:38 • 4262 просмотра
россия не готова делать новые уступки, в том числе и в контексте "сво" в переговорах по Украине – МИД РФVideo
Эксклюзив
26 ноября, 14:29 • 8346 просмотра
Минздрав имеет право проверить клинику Odrex: юрист объяснил, почему смерть пациента – достаточное основание для внепланового контроля
26 ноября, 14:17 • 20408 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo
26 ноября, 13:23 • 23094 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

ВСУ отбили более 200 атак российских захватчиков за сутки – Генштаб

Киев • УНН

 • 12 просмотра

ВСУ отбили 216 атак российских захватчиков по состоянию на 22:00 26 ноября 2025 года. Враг нанес 41 авиаудар, применил 3178 дронов-камикадзе и совершил 2972 обстрела.

ВСУ отбили более 200 атак российских захватчиков за сутки – Генштаб

По состоянию на 22:00 26 ноября 2025 года украинские защитники зафиксировали 216 боевых столкновений. Россияне нанесли 41 авиаудар (103 управляемые авиабомбы), применили 3 178 дронов-камикадзе и совершили 2 972 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба, пишет УНН.

Детали

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили две штурмовые действия, враг нанес два авиаудара и 162 обстрела, из которых два – из РСЗО. На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз атаковал позиции ВСУ, получив отпор вблизи Волчанска, Синельниково, Амбарного и Двуречанского.

Напряженная ситуация на Юге Украины: враг манипулирует обществом, распространяя панические настроения - Генштаб26.11.25, 12:28 • 16819 просмотров

На Купянском направлении оккупанты совершили пять штурмов в направлении Песчаного и Петропавловки, а на Лиманском – 43 атаки, украинские войска отбивают бои в 14 локациях.

На Славянском направлении враг семь раз пытался прорвать оборону, на Краматорском – четыре атаки. На Константиновском направлении зафиксирована 31 атака возле населенных пунктов Яблоновка, Плещеевка, Иванополье и Константиновка.

На Покровском направлении оккупанты 49 раз атаковали, три боя продолжаются. Силы обороны уничтожили 126 захватчиков (94 безвозвратно), одну единицу транспорта, 20 дронов, артиллерию и десять укрытий.

На Александровском и Гуляйпольском направлениях украинские подразделения отбили 14 и 17 атак соответственно, на Ореховском – две. На Приднепровском боев не зафиксировано.

В Генштабе подтвердили удар по заводу по производству навигационного оборудования и комплектующих к баллистике в Чебоксарах26.11.25, 14:01 • 2232 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине
Село
российская пропаганда
Война в Украине
Волчанск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
Константиновка