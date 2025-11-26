ВСУ отбили более 200 атак российских захватчиков за сутки – Генштаб
Киев • УНН
ВСУ отбили 216 атак российских захватчиков по состоянию на 22:00 26 ноября 2025 года. Враг нанес 41 авиаудар, применил 3178 дронов-камикадзе и совершил 2972 обстрела.
По состоянию на 22:00 26 ноября 2025 года украинские защитники зафиксировали 216 боевых столкновений. Россияне нанесли 41 авиаудар (103 управляемые авиабомбы), применили 3 178 дронов-камикадзе и совершили 2 972 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба, пишет УНН.
Детали
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили две штурмовые действия, враг нанес два авиаудара и 162 обстрела, из которых два – из РСЗО. На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз атаковал позиции ВСУ, получив отпор вблизи Волчанска, Синельниково, Амбарного и Двуречанского.
Напряженная ситуация на Юге Украины: враг манипулирует обществом, распространяя панические настроения - Генштаб26.11.25, 12:28 • 16819 просмотров
На Купянском направлении оккупанты совершили пять штурмов в направлении Песчаного и Петропавловки, а на Лиманском – 43 атаки, украинские войска отбивают бои в 14 локациях.
На Славянском направлении враг семь раз пытался прорвать оборону, на Краматорском – четыре атаки. На Константиновском направлении зафиксирована 31 атака возле населенных пунктов Яблоновка, Плещеевка, Иванополье и Константиновка.
На Покровском направлении оккупанты 49 раз атаковали, три боя продолжаются. Силы обороны уничтожили 126 захватчиков (94 безвозвратно), одну единицу транспорта, 20 дронов, артиллерию и десять укрытий.
На Александровском и Гуляйпольском направлениях украинские подразделения отбили 14 и 17 атак соответственно, на Ореховском – две. На Приднепровском боев не зафиксировано.
В Генштабе подтвердили удар по заводу по производству навигационного оборудования и комплектующих к баллистике в Чебоксарах26.11.25, 14:01 • 2232 просмотра