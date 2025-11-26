ЗСУ відбили понад 200 атак російських загарбників за добу – Генштаб
Київ • УНН
ЗСУ відбили 216 атак російських загарбників станом на 22:00 26 листопада 2025 року. Ворог завдав 41 авіаудар, застосував 3178 дронів-камікадзе та здійснив 2972 обстріли.
Станом на 22:00 26 листопада 2025 року українські захисники зафіксували 216 бойових зіткнень. Росіяни завдали 41 авіаудару (103 керовані авіабомби), застосували 3 178 дронів-камікадзе та здійснили 2 972 обстріли позицій українських військ і населених пунктів.
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські воїни відбили дві штурмові дії, ворог завдав два авіаудари та 162 обстріли, з яких два – із РСЗВ. На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів атакував позиції ЗСУ, отримавши відсіч поблизу Вовчанська, Синельникового, Амбарного та Дворічанського.
На Куп’янському напрямку окупанти здійснили п’ять штурмів у напрямку Піщаного та Петропавлівки, а на Лиманському – 43 атаки, українські війська відбивають бої у 14 локаціях.
На Слов’янському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборону, на Краматорському – чотири атаки. На Костянтинівському напрямку зафіксовано 31 атаку біля населених пунктів Яблунівка, Плещіївка, Іванопілля та Костянтинівка.
На Покровському напрямку окупанти 49 разів атакували, три бої тривають. Сили оборони знищили 126 загарбників (94 безповоротно), одну одиницю транспорту, 20 дронів, артилерію та десять укриттів.
На Олександрівському та Гуляйпільському напрямках українські підрозділи відбили 14 та 17 атак відповідно, на Оріхівському – дві. На Придніпровському боїв не зафіксовано.
