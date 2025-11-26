ЗСУ відбили понад 200 атак російських загарбників за добу – Генштаб

$42.400.03
26 листопада, 15:50 • 14851 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49 • 21833 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
26 листопада, 15:41 • 13602 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07 • 14272 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
26 листопада, 15:02 • 10291 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
26 листопада, 14:47 • 6846 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
26 листопада, 14:38 • 5208 перегляди
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рфVideo
Ексклюзив
26 листопада, 14:29 • 8672 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
26 листопада, 14:17 • 21411 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo
26 листопада, 13:23 • 24015 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Готуємо оладки, які вийдуть у кожного: топ-5 відбірних рецептівPhoto26 листопада, 12:02 • 29999 перегляди
Повідомлення про залишення Чернишова під вартою було помилкою - АП ВАКС26 листопада, 13:31 • 6208 перегляди
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимкуPhoto26 листопада, 13:53 • 20680 перегляди
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила16:04 • 13875 перегляди
У четвер 27 листопада по всій Україні діятимуть обмеження електроспоживання – Укренерго16:49 • 10323 перегляди
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила16:04 • 13905 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo26 листопада, 15:49 • 21833 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo26 листопада, 14:17 • 21411 перегляди
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимкуPhoto26 листопада, 13:53 • 20708 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto26 листопада, 13:23 • 24015 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Емманюель Макрон
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Гонконг
Румунія
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 32474 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 66867 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 83799 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 83851 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 90566 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Boeing Starliner
Фільм
The Guardian

ЗСУ відбили понад 200 атак російських загарбників за добу – Генштаб

Київ • УНН

 • 844 перегляди

ЗСУ відбили 216 атак російських загарбників станом на 22:00 26 листопада 2025 року. Ворог завдав 41 авіаудар, застосував 3178 дронів-камікадзе та здійснив 2972 обстріли.

ЗСУ відбили понад 200 атак російських загарбників за добу – Генштаб

Станом на 22:00 26 листопада 2025 року українські захисники зафіксували 216 бойових зіткнень. Росіяни завдали 41 авіаудару (103 керовані авіабомби), застосували 3 178 дронів-камікадзе та здійснили 2 972 обстріли позицій українських військ і населених пунктів. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу, пише УНН.

Деталі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські воїни відбили дві штурмові дії, ворог завдав два авіаудари та 162 обстріли, з яких два – із РСЗВ. На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів атакував позиції ЗСУ, отримавши відсіч поблизу Вовчанська, Синельникового, Амбарного та Дворічанського.

Напружена ситуація на Півдні України: ворог маніпулює суспільством, поширюючи панічні настрої - Генштаб26.11.25, 12:28 • 17071 перегляд

На Куп’янському напрямку окупанти здійснили п’ять штурмів у напрямку Піщаного та Петропавлівки, а на Лиманському – 43 атаки, українські війська відбивають бої у 14 локаціях.

На Слов’янському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборону, на Краматорському – чотири атаки. На Костянтинівському напрямку зафіксовано 31 атаку біля населених пунктів Яблунівка, Плещіївка, Іванопілля та Костянтинівка.

На Покровському напрямку окупанти 49 разів атакували, три бої тривають. Сили оборони знищили 126 загарбників (94 безповоротно), одну одиницю транспорту, 20 дронів, артилерію та десять укриттів.

На Олександрівському та Гуляйпільському напрямках українські підрозділи відбили 14 та 17 атак відповідно, на Оріхівському – дві. На Придніпровському боїв не зафіксовано.

У Генштабі підтвердили удар по заводу з виробництва навігаційного обладнання та комплектуючих до балістики у Чебоксарах26.11.25, 14:01 • 2262 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Село
російська пропаганда
Війна в Україні
Вовчанськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
Костянтинівка