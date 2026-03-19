ВСУ атаковали военную логистику и склады боеприпасов рф в трех регионах - Генштаб

Силы обороны Украины в ночь на 19 марта нанесли удары по объектам военной логистики и живой силе российских оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Подробности

Были поражены склады боеприпасов в Донецке и Ялте (Донецкая область) и н.п. Каланчак (Херсонская область). Также был поражен склад материально-технического обеспечения в районе Веселого Донецкой области.

Подразделения Сил обороны Украины также нанесли поражение по складу горюче-смазочных материалов в районе Новотроицкого (Херсонская область).

Украинские воины также били по районам сосредоточения живой силы противника вблизи Ялты (Донецкая область) и н.п. Овражки (Автономная Республика Крым).

Напомним

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение в оккупированном Крыму объектов российского концерна "Алмаз-Антей".