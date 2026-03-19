12:16 • 3068 просмотра
НБУ воздерживается от снижения учетной ставки из-за инфляции - сохранил 15%
11:44 • 1972 просмотра
Генштаб подтвердил поражение объектов российского концерна "Алмаз-Антей" в КрымуVideo
Эксклюзив
11:36 • 8562 просмотра
Вернутся ли украинцы домой после окончания войны?
Эксклюзив
10:35 • 10827 просмотра
НАПК получило обращение ИА УНН о необходимости проведения мониторинга образа жизни заместителя председателя Гостаможслужбы Суворова
18 марта, 17:22 • 26669 просмотра
Украинцы с 20 марта смогут получить кешбэк на топливо
Эксклюзив
18 марта, 16:52 • 56021 просмотра
Новолуние 19 марта: что означает и как правильно провести этот период
18 марта, 16:35 • 41944 просмотра
Первый успешный кейс экстрадиции гражданина рф по запросу Украины - Генпрокурор Кравченко о решении польского суда по Бутягину
Эксклюзив
18 марта, 11:56 • 46019 просмотра
Гривна начала укрепляться - что будет дальше с национальной валютой
18 марта, 11:12 • 58813 просмотра
рф проводит ИПСО против венгров на Закарпатье – СБУ разоблачила схему с угрозами
18 марта, 09:39 • 36570 просмотра
Интерсити между Киевом и Харьковом временно ограничат, планируют восстановить до конца марта - Укрзализныця
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
ВСУ атаковали военную логистику и склады боеприпасов рф в трех регионах - Генштаб

Киев • УНН

 • 672 просмотра

Силы обороны поразили склады боеприпасов и горючего в Донецкой, Херсонской областях и в Крыму. Также нанесены удары по районам сосредоточения живой силы противника.

Силы обороны Украины в ночь на 19 марта нанесли удары по объектам военной логистики и живой силе российских оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Были поражены склады боеприпасов в Донецке и Ялте (Донецкая область) и н.п. Каланчак (Херсонская область). Также был поражен склад материально-технического обеспечения в районе Веселого Донецкой области.

Подразделения Сил обороны Украины также нанесли поражение по складу горюче-смазочных материалов в районе Новотроицкого (Херсонская область).

Украинские воины также били по районам сосредоточения живой силы противника вблизи Ялты (Донецкая область) и н.п. Овражки (Автономная Республика Крым).

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение в оккупированном Крыму объектов российского концерна "Алмаз-Антей".

Евгений Устименко

