ВСУ атаковали военную логистику и склады боеприпасов рф в трех регионах - Генштаб
Киев • УНН
Силы обороны поразили склады боеприпасов и горючего в Донецкой, Херсонской областях и в Крыму. Также нанесены удары по районам сосредоточения живой силы противника.
Силы обороны Украины в ночь на 19 марта нанесли удары по объектам военной логистики и живой силе российских оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Подробности
Были поражены склады боеприпасов в Донецке и Ялте (Донецкая область) и н.п. Каланчак (Херсонская область). Также был поражен склад материально-технического обеспечения в районе Веселого Донецкой области.
Подразделения Сил обороны Украины также нанесли поражение по складу горюче-смазочных материалов в районе Новотроицкого (Херсонская область).
Украинские воины также били по районам сосредоточения живой силы противника вблизи Ялты (Донецкая область) и н.п. Овражки (Автономная Республика Крым).
Напомним
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение в оккупированном Крыму объектов российского концерна "Алмаз-Антей".