Всемирный день ветеринара, День рождения "памперсов", День азбуки Морзе. Что еще можно отметить 27 апреля

Сегодня, в последнюю субботу апреля, все владельцы домашних животных могут поблагодарить людей, которые поддерживают жизнь и здоровье их любимцев и присоединиться к празднованию Всемирного дня ветеринара, пишет УНН.

Считается, что первые ветеринары появились в Древнем Египте. Тогда лечением животных занимались жрецы.

В Древнем Риме ветеринария поднялась на более совершенный уровень, поскольку была важна для государства. Большое регулярное войско нуждалось во многих здоровых и выносливых лошадях, поэтому в римской армии были ветеринарные врачи и лазареты для больных животных.

В 1762 году, в очередной массовой гибели от чумы поголовья скота во Франции хирург-ветеринар Клод Буржела открыл первый в мире ветеринарный колледж. Вскоре подобные учебные заведения открылись в Швеции, Дании и Германии.

На территории современной Украины первое ветеринарное училище было открыто в Харькове в 1851 году.

До середины ХХ века ветеринарная медицина в основном специализировалась на домашних животных. Но с годами основными пациентами ветеринаров стали собаки, кошки, попугаи, хомячки, крысы, попугаи и т.д.

27 апреля можно отметить событие, которое посвящено изобретению, облегчившему жизнь родителям и малышам - именно в этот день в 1965 году компания Procter& Gamble получила патент на одноразовые подгузники.

"Отцом" изобретения стал сотрудник компании Виктор Миллз, у которого было трое внуков. Именно они и начали первыми в мире использовать одноразовые подгузники.

В Procter& Gamble оценили изобретение своего сотрудника. Однако, еще несколько лет компании понадобилось для того, чтобы подобрать оптимальный вариант материалов для производства подгузников.

В открытую продажу они поступили под брендом "Памперс", и стали настолько популярными, что одноразовые подгузники других производителей многие люди все равно называют "памперсами".

27 апреля 1791 года родился Сэмюэл Морзе, который изобрел способ быстрой передачи информации после личной трагедии.

В 1825 году, когда Морзе был в очередном отъезде, он получил сообщение, что его жена тяжело заболела. Мужчина помчался домой, но не успел - когда приехал, его жена уже умерла.

Убитый горем Морзе решил изобрести быстрый способ передачи информации, чтобы подобные истории не повторялись в жизни любого человека.

13 лет он посвятил этой работе, результатом которой стал электромагнитный телеграф и шифр из точек и тире, который всем нам известен как азбука Морзе.

Также сегодня отмечается Всемирный день обоняния. Событие в 1988 году основал ученый-ароматист, парфюмер, ароматерапевт, экспертом по запахам Джордж Додд.

Мужчина прошел большой карьерный путь от обучения в сфере молекулярной химии и биологии до основания первой в мире компании по биотехнологии запахов. Он считает, что обоняние можно и нужно тренировать. Для этого работал над разработкой учебных комплектов для слепых детей с целью хотя бы частичной компенсации утраченного зрения.

Еще сегодня можно присоединиться к Международному дню распространения информации о донорском зачатии.

Цель события - осветить различные способы создания семьи, особенно при таких обстоятельствах, как медикаментозное бесплодие, хромосомные нарушения и другие причины. Также оно имеет целью разрушить стыд и тайну донорского зачатия, осветить опыт людей, зачатых от доноров, на протяжении всей их жизни, а также отстаивать права доноров яйцеклеток на точную медицинскую информацию.

27 апреля - это и Всемирный день дизайна, который был основан для того, чтобы подчеркнуть, как дизайн обогащает нашу жизнь бесчисленными способами, часто незаметно для нас самих.

В Украине 27 апреля свой неофициальный профессиональный праздник отмечают работники кадровых служб учреждений и предприятий.

Зоозащитники и любители дикой природы сегодня могут присоединиться к Международному дню защиты морских млекопитающих и Всемирному дню тапира.

По церковному календарю сегодня День памяти апостола от 70-ти Симеона.

Симеона называют племянником мужа Девы Марии Иосифа.

К ученикам Христа Симеон присоединился уже в зрелом возрасте. Был проповедником и богословом. Стал епископом Иерусалимским после казни апостола Иакова.

Во время усиления гонений на христиан, по приказу правителя Иерусалима столетнего Симеона схватили и распяли на кресте.

Именины 27 апреля празднуют Семен, Сергей, Степан, Анастасия, Мария.