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Всемирный день топиария и День памяти украинцев, спасавших евреев в годы Второй мировой войны: что еще отмечают 14 мая

Киев • УНН

 • 160 просмотра

14 мая отмечают День топиария и чествуют украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны. Также сегодня Международный день чихуахуа и День танца утят.

Всемирный день топиария и День памяти украинцев, спасавших евреев в годы Второй мировой войны: что еще отмечают 14 мая

Сегодня, 14 мая, в мире отмечают День топиария, а Украина чтит память своих граждан, которые рискуя собственной жизнью спасали евреев от нацистской жестокости в годы Второй мировой войны пишет УНН.

День памяти украинцев, спасавших евреев в годы Второй мировой войны

В Украине он отмечается ежегодно 14 мая и посвящен героическим поступкам людей, которые во времена Холокоста не побоялись противостоять нацистской жестокости и спасли тысячи жизней.

Дата была выбрана не случайно - именно в этот день в 1948 году была провозглашена независимость Израиля. А 2 февраля 2021 года Верховная Рада Украины приняла решение об установлении памятной даты, посвященной украинцам, спасавшим евреев в годы Второй мировой войны.

В результате геноцида, организованного нацистским режимом, в Европе было уничтожено около шести миллионов евреев. В частности в Украине погибло примерно 1,5 миллиона еврейских граждан.

Израильский центр памяти жертв Холокоста "Яд ва-Шем" признал 2 659 украинцев Праведниками народов мира - это почетное звание присваивается неевреям, спасавшим евреев, рискуя собственной жизнью.

Сегодня Украина занимает четвертое место в мире по количеству Праведников народов мира - после Польши, Нидерландов и Франции. Во многих городах страны в честь спасателей названы улицы, установлены памятники, а их подвиг преподается в школьных программах и упоминается во время памятных мероприятий.

Международный день чихуахуа

14 мая отмечают особый праздник, посвященный одной из самых маленьких пород собак - чихуахуа. Этот день является прекрасной возможностью для владельцев и поклонников этих миниатюрных любимцев по всему миру проявить свою любовь и заботу.

По данным Американского клуба собаководства, чихуахуа занимает 34-е место в рейтинге самых популярных пород.

И хотя они уже давно стали жителями человеческих жилищ, их происхождение берет начало еще со времен древних цивилизаций Мексики. Предки чихуахуа играли важную роль в религиозных обрядах и культуре местных народов.

Несмотря на свои скромные размеры, эти собаки отличаются ярким характером, проницательным взглядом и особой эмоциональной привязанностью к своим хозяевам.

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День святого мученика Исидора

Один из самых почитаемых святых раннего христианства был родом из древнего города Александрии в Египте, а его жизнь стала примером непоколебимой верности Христу во времена жестоких преследований.

Исидор был воином в римской армии при правлении императора Декия, известного своей особой жестокостью к христианам в III веке. Несмотря на господство язычества в римских военных кругах, Исидор открыто признавал себя христианином, не скрывая своей веры даже под угрозой смерти.

Когда об этом узнал военачальник Навкратий - убежденный язычник, - он приказал Исидору принести жертву римским богам. Воин решительно отказался, заявив, что поклоняется только Христу. За это его подвергли жестоким пыткам: били, пытали, а впоследствии вырвали ему язык, надеясь сломить его дух. Но, по преданию, даже без языка Исидор продолжал молиться - чудесным проявлением Божьей силы.

В конце концов, святого казнили, отрубив голову мечом. Его тело оставили без погребения, но двое благочестивых христиан - Аммоний и Мирон с риском для собственной жизни собрали мощи мученика и достойно их похоронили.

Всемирный день топиария

Этот день посвящен искусству топиария - особой технике обрезки и формирования растений в декоративные фигуры: животных, геометрические объекты или даже человеческие скульптуры. Его отмечают ежегодно 14 мая, а инициатором события стали сады Levens Hall and Gardens.

Этот праздник - прекрасная возможность для садовников, ландшафтных дизайнеров и ценителей зеленого искусства продемонстрировать свои умения, обменяться опытом и вдохновить других. По всему миру в этот день устраивают выставки топиарных работ, проводят экскурсии и мастер-классы в садах, парках и ботанических пространствах.

Однако Всемирный день топиария - это не только о декоративности и творчестве. Это также чествование важности садоводства, природы и гармонии в повседневной жизни человека.

Под пулями и солнцем: как украинские сады меняются несмотря на войну17.04.25, 08:54 • 133722 просмотра

День "танца маленьких утят"

Многие люди ошибочно считают, что популярная песенка "Танец маленьких утят" имеет австрийское или французское происхождение. На самом деле же ее автор - швейцарский аккордеонист Томас Вернер, который в 1963 году создал веселую, зажигательную мелодию, играя в местных пивных пабах.

Идея для танца возникла спонтанно: во время исполнения композиции в одном из ресторанов Вернер заметил, как посетители начали невольно пританцовывать. Это вдохновило его придумать характерные "утиные" движения, которые быстро стали визитной карточкой танца.

Сегодня эта шутливая мелодия известна во всем мире и имеет собственный праздник - День танца маленьких утят, который ежегодно отмечается 14 мая. Хотя песня считается детской, она является неизменным элементом развлечений на многочисленных пивных фестивалях - независимо от страны или контекста.

США вводит 25% пошлину на импорт пива и алюминиевых банок - СМИ02.04.25, 21:45 • 13699 просмотров

Алена Уткина

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