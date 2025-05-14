Всесвітній день топіарію та День пам’яті українців, які рятували євреїв у роки Другої світової війни: що ще відзначають 14 травня

Сьогодні, 14 травня, у світі відзначають День топіарію, а Україна вшановує пам'ять своїх громадян, які ризикуючи власним життям рятували євреїв від нацистської жорстокості у роки Другої світової війни пише УНН.

День пам’яті українців, які рятували євреїв у роки Другої світової війни

В Україні він відзначається щороку 14 травня і присвячений героїчним вчинкам людей, які за часів Голокосту не побоялися протистояти нацистській жорстокості й врятували тисячі життів.

Дата була обрана не випадково - саме цього дня у 1948 році було проголошено незалежність Ізраїлю. А 2 лютого 2021 року Верховна Рада України ухвалила рішення про встановлення пам’ятної дати, присвяченої українцям, які рятували євреїв у роки Другої світової війни.

Внаслідок геноциду, організованого нацистським режимом, у Європі було знищено близько шести мільйонів євреїв. Зокрема в Україні загинуло приблизно 1,5 мільйона єврейських громадян.

Ізраїльський центр пам’яті жертв Голокосту "Яд ва-Шем" визнав 2 659 українців Праведниками народів світу - це почесне звання надається неєвреям, які рятували євреїв, ризикуючи власним життям.

Сьогодні Україна займає четверте місце у світі за кількістю Праведників народів світу - після Польщі, Нідерландів і Франції. У багатьох містах країни на честь рятівників названі вулиці, встановлені пам’ятники, а їхній подвиг викладається в шкільних програмах і згадується під час пам’ятних заходів.

Міжнародний день чихуахуа

14 травня відзначають особливе свято, присвячене одній із найменших порід собак - чихуахуа. Цей день є чудовою нагодою для власників і прихильників цих мініатюрних улюбленців по всьому світу виявити свою любов та турботу.

За даними Американського клубу собаківництва, чихуахуа займає 34-те місце в рейтингу найпопулярніших порід.

І хоча вони вже давно стали мешканцями людських осель, їхнє походження бере початок ще з часів стародавніх цивілізацій Мексики. Пращури чихуахуа відігравали важливу роль у релігійних обрядах і культурі місцевих народів.

Попри свої скромні розміри, ці собаки вирізняються яскравим характером, проникливим поглядом та особливою емоційною прив’язаністю до своїх господарів.

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День святого мученика Ісидора

Один із найшанованіших святих раннього християнства був родом із давнього міста Олександрії в Єгипті, а його життя стало прикладом непохитної вірності Христу в часи жорстоких переслідувань.

Ісидор був воїном у римській армії за правління імператора Декія, відомого своєю особливою жорстокістю до християн у III столітті. Попри панування язичництва в римських військових колах, Ісидор відкрито визнавав себе християнином, не приховуючи своєї віри навіть під загрозою смерті.

Коли про це дізнався воєначальник Навкрацій - переконаний язичник, - він наказав Ісидору принести жертву римським богам. Воїн рішуче відмовився, заявивши, що поклоняється лише Христу. За це його піддали жорстоким тортурам: били, катували, а згодом вирвали йому язика, сподіваючись зламати його дух. Та, за переданням, навіть без мови Ісидор продовжував молитись — чудесним проявом Божої сили.

Зрештою, святого стратили, відтявши голову мечем. Його тіло залишили без поховання, але двоє благочестивих християн — Амоній і Мирон з ризиком для власного життя зібрали мощі мученика та гідно їх поховали.

Всесвітній день топіарію

Цей день присвячений мистецтву топіарію - особливій техніці обрізання й формування рослин у декоративні фігури: тварин, геометричні об’єкти чи навіть людські скульптури. Його відзначають щороку 14 травня, а ініціатором події стали сади Levens Hall and Gardens.

Цей свято - чудова нагода для садівників, ландшафтних дизайнерів та поціновувачів зеленого мистецтва продемонструвати свої вміння, обмінятися досвідом і надихнути інших. По всьому світу в цей день влаштовують виставки топіарних робіт, проводять екскурсії та майстер-класи в садах, парках і ботанічних просторах.

Однак Всесвітній день топіарію — це не лише про декоративність і творчість. Це також вшанування важливості садівництва, природи й гармонії в повсякденному житті людини.

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День "танцю маленьких каченят"

Чимало людей помилково вважають, що популярна пісенька "Танець маленьких каченят" має австрійське або французьке походження. Насправді ж її автор - швейцарський акордеоніст Томас Вернер, який у 1963 році створив веселу, запальну мелодію, граючи в місцевих пивних пабах.

Ідея для танцю виникла спонтанно: під час виконання композиції в одному з ресторанів Вернер помітив, як відвідувачі почали мимоволі пританцьовувати. Це надихнуло його придумати характерні "качині" рухи, які швидко стали візитівкою танцю.

Сьогодні ця жартівлива мелодія відома в усьому світі й має власне свято - День танцю маленьких каченят, який щороку відзначається 14 травня. Хоча пісня вважається дитячою, вона є незмінним елементом розваг на численних пивних фестивалях - незалежно від країни чи контексту.

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