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Всесвітній день топіарію та День пам’яті українців, які рятували євреїв у роки Другої світової війни: що ще відзначають 14 травня

Київ • УНН

 • 536 перегляди

14 травня відзначають День топіарію та вшановують українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Також сьогодні Міжнародний день чихуахуа та День танцю каченят.

Всесвітній день топіарію та День пам’яті українців, які рятували євреїв у роки Другої світової війни: що ще відзначають 14 травня

Сьогодні, 14 травня, у світі відзначають День топіарію, а Україна вшановує пам'ять своїх громадян, які ризикуючи власним життям рятували євреїв від нацистської жорстокості у роки Другої світової війни пише УНН.

День пам’яті українців, які рятували євреїв у роки Другої світової війни

В Україні він відзначається щороку 14 травня і присвячений героїчним вчинкам людей, які за часів Голокосту не побоялися протистояти нацистській жорстокості й врятували тисячі життів.

Дата була обрана не випадково - саме цього дня у 1948 році було проголошено незалежність Ізраїлю. А 2 лютого 2021 року Верховна Рада України ухвалила рішення про встановлення пам’ятної дати, присвяченої українцям, які рятували євреїв у роки Другої світової війни.

Внаслідок геноциду, організованого нацистським режимом, у Європі було знищено близько шести мільйонів євреїв. Зокрема в Україні загинуло приблизно 1,5 мільйона єврейських громадян.

Ізраїльський центр пам’яті жертв Голокосту "Яд ва-Шем" визнав 2 659 українців Праведниками народів світу - це почесне звання надається неєвреям, які рятували євреїв, ризикуючи власним життям.

Сьогодні Україна займає четверте місце у світі за кількістю Праведників народів світу - після Польщі, Нідерландів і Франції. У багатьох містах країни на честь рятівників названі вулиці, встановлені пам’ятники, а їхній подвиг викладається в шкільних програмах і згадується під час пам’ятних заходів.

Міжнародний день чихуахуа

14 травня відзначають особливе свято, присвячене одній із найменших порід собак - чихуахуа. Цей день є чудовою нагодою для власників і прихильників цих мініатюрних улюбленців по всьому світу виявити свою любов та турботу.

За даними Американського клубу собаківництва, чихуахуа займає 34-те місце в рейтингу найпопулярніших порід.

І хоча вони вже давно стали мешканцями людських осель, їхнє походження бере початок ще з часів стародавніх цивілізацій Мексики. Пращури чихуахуа відігравали важливу роль у релігійних обрядах і культурі місцевих народів.

Попри свої скромні розміри, ці собаки вирізняються яскравим характером, проникливим поглядом та особливою емоційною прив’язаністю до своїх господарів.

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День святого мученика Ісидора

Один із найшанованіших святих раннього християнства був родом із давнього міста Олександрії в Єгипті, а його життя стало прикладом непохитної вірності Христу в часи жорстоких переслідувань.

Ісидор був воїном у римській армії за правління імператора Декія, відомого своєю особливою жорстокістю до християн у III столітті. Попри панування язичництва в римських військових колах, Ісидор відкрито визнавав себе християнином, не приховуючи своєї віри навіть під загрозою смерті.

Коли про це дізнався воєначальник Навкрацій - переконаний язичник, - він наказав Ісидору принести жертву римським богам. Воїн рішуче відмовився, заявивши, що поклоняється лише Христу. За це його піддали жорстоким тортурам: били, катували, а згодом вирвали йому язика, сподіваючись зламати його дух. Та, за переданням, навіть без мови Ісидор продовжував молитись — чудесним проявом Божої сили.

Зрештою, святого стратили, відтявши голову мечем. Його тіло залишили без поховання, але двоє благочестивих християн — Амоній і Мирон з ризиком для власного життя зібрали мощі мученика та гідно їх поховали.

Всесвітній день топіарію

Цей день присвячений мистецтву топіарію - особливій техніці обрізання й формування рослин у декоративні фігури: тварин, геометричні об’єкти чи навіть людські скульптури. Його відзначають щороку 14 травня, а ініціатором події стали сади Levens Hall and Gardens.

Цей свято - чудова нагода для садівників, ландшафтних дизайнерів та поціновувачів зеленого мистецтва продемонструвати свої вміння, обмінятися досвідом і надихнути інших. По всьому світу в цей день влаштовують виставки топіарних робіт, проводять екскурсії та майстер-класи в садах, парках і ботанічних просторах.

Однак Всесвітній день топіарію — це не лише про декоративність і творчість. Це також вшанування важливості садівництва, природи й гармонії в повсякденному житті людини.

Під кулями та сонцем: як українські сади змінюються попри війну17.04.25, 08:54 • 133722 перегляди

День "танцю маленьких каченят"

Чимало людей помилково вважають, що популярна пісенька "Танець маленьких каченят" має австрійське або французьке походження. Насправді ж її автор - швейцарський акордеоніст Томас Вернер, який у 1963 році створив веселу, запальну мелодію, граючи в місцевих пивних пабах.

Ідея для танцю виникла спонтанно: під час виконання композиції в одному з ресторанів Вернер помітив, як відвідувачі почали мимоволі пританцьовувати. Це надихнуло його придумати характерні "качині" рухи, які швидко стали візитівкою танцю.

Сьогодні ця жартівлива мелодія відома в усьому світі й має власне свято - День танцю маленьких каченят, який щороку відзначається 14 травня. Хоча пісня вважається дитячою, вона є незмінним елементом розваг на численних пивних фестивалях - незалежно від країни чи контексту.

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