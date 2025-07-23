Всемирный день синдрома Шегрена и День китов и дельфинов: что еще отмечают 23 июля

Сегодня, 23 июля, отмечается Всемирный день синдрома Шегрена и Всемирный день китов и дельфинов. Также христиане чтят память святых мучеников Трофима, Теофила и их товарищей, пишет УНН.

Всемирный день синдрома Шегрена

Этот день был введен Фондом Шегрена с целью повышения уровня осведомленности об этом заболевании. Он отмечается ежегодно 23 июля, в день рождения доктора Генрика Шегрена, который открыл это заболевание. Однажды он встретил пациента, который жаловался на сухость глаз, сухость во рту и боль в суставах. Каждый из этих симптомов уже был хорошо известен, но именно их сочетание доктор Шегрен заметил и решил исследовать. К Фонду присоединяются организации со всего мира, чтобы привлечь внимание к болезни Шегрена и ее влиянию на миллионы пациентов.

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Всемирный день китов и дельфинов

Этот день был основан в Мауи, Гавайи, Грегом Кауфманом, основателем Тихоокеанского китового фонда. Он хотел почтить горбатых китов и повысить осведомленность об угрозе их вымирания. Этот день отмечается фестивалем, который включает парады, музыку и образовательные мероприятия, которые подчеркивают не только красоту китов, но и экологические проблемы, с которыми они сталкиваются.

Память святых мучеников Трофима, Теофила и их товарищей

Святые мученики Трофим, Теофил и их сподвижники были христианами, которые жили в Ликии (территория современной Турции) примерно в III веке после Р.Х.. Во время правления римских императоров, которые осуществляли жестокие гонения на христиан, они были схвачены за исповедание веры в Иисуса Христа. На суде они отказались принести жертвы языческим богам, за что были жестоко замучены. Несмотря на пытки, не отреклись от веры, за что были казнены — вероятно, усечены мечом.

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