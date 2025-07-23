Всесвітній день синдрому Шегрена та День китів і дельфінів: що ще відзначають 23 липня

Сьогодні, 23 липня, відзначається Всесвітній день синдрому Шегрена та Всесвітній день китів і дельфінів. Також християни вшановують пам'ять святих мучеників Трохима, Теофіла та їх товаришів, пише УНН.

Всесвітній день синдрому Шегрена

Цей день був запроваджений Фондом Шегрена з метою підвищення рівня обізнаності про це захворювання. Він відзначається щороку 23 липня, в день народження доктора Генріка Шегрена, який відкрив це захворювання. Одного разу зустрів пацієнта, який скаржився на сухість очей, сухість у роті та біль у суглобах. Кожен з цих симптомів вже був добре відомий, але саме їх поєднання доктор Шегрен помітив і вирішив дослідити. До Фонду приєднуються організації з усього світу, щоб привернути увагу до хвороби Шегрена та її впливу на мільйони пацієнтів.

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Всесвітній день китів і дельфінів

Цей день був заснований в Мауї, Гаваї, Грегом Кауфманом, засновником Тихоокеанського китового фонду. Він хотів вшанувати вшанувати горбатих китів і підвищити обізнаність про загрозу їхнього вимирання. Цей день відзначається фестивалем, який включає паради, музику та освітні заходи, які підкреслюють не лише красу китів, але й екологічні проблеми, з якими вони стикаються.

Спомин святих мучеників Трохима, Теофіла та їх товаришів

Святі мученики Трохим, Теофіл та їхні сподвижники були християнами, які жили в Лікії (територія сучасної Туреччини) приблизно в ІІІ столітті після Р.Х.. Під час правління римських імператорів, які здійснювали жорстокі гоніння на християн, вони були схоплені за сповідання віри в Ісуса Христа. На суді вони відмовилися принести жертви язичницьким богам, за що були жорстоко катовані. Незважаючи на тортури, не зреклися віри, за що були страчені — імовірно, усічені мечем.

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