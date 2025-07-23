Всесвітній день синдрому Шегрена та День китів і дельфінів: що ще відзначають 23 липня

$41.820.07
48.790.18
ukenru
Помер легендарний рок-музикант Оззі Осборн
22 липня, 18:15 • 21976 перегляди
Помер легендарний рок-музикант Оззі Осборн
Ексклюзив
22 липня, 15:21 • 66697 перегляди
Нова обкладинка TIME Kidnapping привернула увагу всього світу до болю України - Олена Сосєдка
Ексклюзив
22 липня, 14:31 • 78060 перегляди
Кримінальна справа вдарить по репутації АРМА: експерт наголошує, що аудит роботи агентства потрібен був “ще вчора”
Ексклюзив
22 липня, 14:10 • 77663 перегляди
Експерт: НАБУ перетворилась на філію фсб. Ухвалений законопроєкт дає можливість це виправити
22 липня, 12:59 • 66467 перегляди
У трьох областях України зафіксовано спалахи гострих кишкових інфекцій, 70 людей захворіли
22 липня, 12:27 • 67889 перегляди
росіяни атакували об'єкти газовидобутку "Нафтогазу", є руйнування
Ексклюзив
22 липня, 12:17 • 51033 перегляди
Ми повернули українську правосуб’єктність - нардеп про ухвалений закон, що регулює діяльність НАБУ та САП
22 липня, 11:15 • 38851 перегляди
Трамп виводить США з ЮНЕСКО - NY Post
22 липня, 10:50 • 27875 перегляди
"Спочатку доведеться багато попрацювати": кремль про зустріч путіна і Зеленського
22 липня, 08:08 • 33407 перегляди
Офіс Генерального прокурора та СБУ виявили нові факти витоку з НАБУ інформації з обмеженим доступом
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2м/с
90%
745мм
Популярнi новини
Справа щодо ДТП: суд відпустив під домашній арешт співробітників НАБУ 22 липня, 17:56 • 8354 перегляди
Суд відсторонив Сінчука від посади детектива НАБУ22 липня, 18:10 • 10291 перегляди
У ДТП на Донеччині загинув командир бригади "Лють" Максим Казбан22 липня, 18:35 • 12787 перегляди
“Обіцяв всіх “порішить”: Малюк розповів про затримання детектива НАБУ Магамедрасулова22 липня, 20:19 • 27801 перегляди
Зеленський підписав закон, що регулює діяльність НАБУ та САП22 липня, 20:25 • 17261 перегляди
Публікації
Правки до Defence City: шанс на відновлення критично необхідної підтримки української авіації22 липня, 10:46 • 108631 перегляди
Ще один "впливовий": після Христенка правоохоронці мають звернути увагу на нардепа Кузьміних22 липня, 07:18 • 157835 перегляди
Підтримка під час війни: як держава видає гранти та реструктуризує борги бізнесу22 липня, 06:46 • 154475 перегляди
“Хамрун Спартанс” – “Динамо”: кияни стартують у Лізі чемпіонів 22 липня, 06:19 • 150076 перегляди
Гучні заяви замість дій: голова АРМА Дума ігнорує внутрішні перевірки на тлі кримінальної справи21 липня, 15:24 • 181976 перегляди
Актуальнi люди
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Василь Малюк
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Крим
Білий дім
Сполучені Штати Америки
Філіппіни
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 52229 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 179410 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 271362 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 283035 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 276753 перегляди
Актуальне
Dassault Mirage 2000
Truth Social
Facebook
Тайм (журнал)
Airbus A320 серії

Всесвітній день синдрому Шегрена та День китів і дельфінів: що ще відзначають 23 липня

Київ • УНН

 • 750 перегляди

23 липня відзначаються Всесвітній день синдрому Шегрена, заснований Фондом Шегрена, та Всесвітній день китів і дельфінів, започаткований Грегом Кауфманом. Також християни вшановують пам'ять святих мучеників Трохима, Теофіла та їхніх товаришів, які жили в Лікії у ІІІ столітті.

Всесвітній день синдрому Шегрена та День китів і дельфінів: що ще відзначають 23 липня

Сьогодні, 23 липня, відзначається Всесвітній день синдрому Шегрена та Всесвітній день китів і дельфінів. Також християни вшановують пам'ять святих мучеників Трохима, Теофіла та їх товаришів, пише УНН.

Всесвітній день синдрому Шегрена

Цей день був запроваджений Фондом Шегрена з метою підвищення рівня обізнаності про це захворювання. Він відзначається щороку 23 липня, в день народження доктора Генріка Шегрена, який відкрив це захворювання. Одного разу зустрів пацієнта, який скаржився на сухість очей, сухість у роті та біль у суглобах. Кожен з цих симптомів вже був добре відомий, але саме їх поєднання доктор Шегрен помітив і вирішив дослідити. До Фонду приєднуються організації з усього світу, щоб привернути увагу до хвороби Шегрена та її впливу на мільйони пацієнтів.

"Запам’ятайте, 38 - це лише початок": Усик після перемоги над Дюбуа 20.07.25, 01:25 • 4066 переглядiв

Всесвітній день китів і дельфінів

Цей день був заснований в Мауї, Гаваї, Грегом Кауфманом, засновником Тихоокеанського китового фонду. Він хотів вшанувати вшанувати горбатих китів і підвищити обізнаність про загрозу їхнього вимирання. Цей день відзначається фестивалем, який включає паради, музику та освітні заходи, які підкреслюють не лише красу китів, але й екологічні проблеми, з якими вони стикаються.

Спомин святих мучеників Трохима, Теофіла та їх товаришів

Святі мученики Трохим, Теофіл та їхні сподвижники були християнами, які жили в Лікії (територія сучасної Туреччини) приблизно в ІІІ столітті після Р.Х.. Під час правління римських імператорів, які здійснювали жорстокі гоніння на християн, вони були схоплені за сповідання віри в Ісуса Христа. На суді вони відмовилися принести жертви язичницьким богам, за що були жорстоко катовані. Незважаючи на тортури, не зреклися віри, за що були страчені — імовірно, усічені мечем.

Папа Лев XIV закликає до "негайного припинення варварства" в Газі 20.07.25, 18:15 • 4687 переглядiв

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Суспільство
Гаваї
Мауї
Туреччина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9