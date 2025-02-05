Всемирный день "Нутеллы" и Всемирный день чтения вслух: что еще отмечают 5 февраля
Киев • УНН
В мире отмечают День чтения вслух, День эрудита и День Нутеллы. Православные христиане чтят память святой Агафьи, покровительницы от пожаров.
5 февраля отмечают Всемирный день чтения вслух. Этот праздник призван напомнить о силе слова, важности литературы и поощрения к чтению как детей, так и взрослых, пишет УНН.
Всемирный день чтения вслух - праздник, который основала международная организация LitWorld в 2010 году. Его главная цель - популяризация чтения среди людей всех возрастов и социальных групп.
Чтение вслух способствует развитию речи, эмоционального интеллекта, креативности, а также помогает лучше запоминать информацию. Исследования доказывают, что регулярное чтение вслух детям улучшает их способность к обучению и формирует любовь к книгам.
Поэтому 5 февраля стоит посвятить несколько минут чтению в семейном кругу или с друзьями.
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День эрудита - неофициальный праздник для всех, кто любит знания и стремится узнавать больше.
Эрудиция - это не только начитанность, но и умение применять полученные знания в жизни.
В этот день можно принять участие в викторинах, интеллектуальных играх или просто почитать что-то новое.
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Фанаты шоколадно-ореховой пасты отмечают Всемирный день Нутеллы с 2007 года. Праздник основала американская блогерша Сара Россо.
Оно стало настолько популярным, что даже компания Ferrero поддержала инициативу.
В этот день можно наслаждаться любимыми блюдами с "Nutella" - от простых бутербродов до блинов или выпечки.
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Православная церковь 5 февраля чтит память святой Агафьи - мученицы, которая жила в III веке и погибла за христианскую веру.
В Украине этот день считался временем защиты дома от пожаров, ведь святая Агафья считалась покровительницей от огня.
В древности в этот день освящали хлеб и соль, чтобы они оберегали хозяйство.
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