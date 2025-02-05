Всемирный день "Нутеллы" и Всемирный день чтения вслух: что еще отмечают 5 февраля

ukenru
Зеленский озвучил потери Украины и рф в войне
4 февраля, 21:04 • 81747 просмотра

Зеленский озвучил потери Украины и рф в войне

Эксклюзив
Китайский ИИ DeepSeek прошел проверку маркетов, но неизвестно, что у него "под капотом" - Минцифры
4 февраля, 16:05 • 104273 просмотра

Китайский ИИ DeepSeek прошел проверку маркетов, но неизвестно, что у него "под капотом" - Минцифры

Эксклюзив
Дума использует АРМА для пиара и давления на бизнес - эксперт
4 февраля, 15:48 • 105944 просмотра

Дума использует АРМА для пиара и давления на бизнес - эксперт

Редкоземельные ресурсы Украины: почему в них заинтересован Трамп и какая выгода для нашей страны
4 февраля, 15:16 • 106619 просмотра

Редкоземельные ресурсы Украины: почему в них заинтересован Трамп и какая выгода для нашей страны

Зеленский анонсировал изменения в системе военной авиации: дал задание министру обороны
4 февраля, 15:03 • 103419 просмотра

Зеленский анонсировал изменения в системе военной авиации: дал задание министру обороны

Ryanair готовится к возобновлению полетов в Украину: какие условия
4 февраля, 13:18 • 101698 просмотра

Ryanair готовится к возобновлению полетов в Украину: какие условия

Эксклюзив
Финансовые вопросы в отношениях: как решать конфликты и поддерживать партнера
4 февраля, 12:11 • 101027 просмотра

Финансовые вопросы в отношениях: как решать конфликты и поддерживать партнера

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки
4 февраля, 11:53 • 122610 просмотра

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

Будет координировать западную помощь: командующий войсками ОК «Юг» уходит с должности
4 февраля, 08:00 • 112390 просмотра

Будет координировать западную помощь: командующий войсками ОК «Юг» уходит с должности

Эксклюзив
Сегодня Всемирный день борьбы с раком: прогнозы ВОЗ и новые вызовы в борьбе с онкологическими заболеваниями
4 февраля, 05:30 • 114652 просмотра

Сегодня Всемирный день борьбы с раком: прогнозы ВОЗ и новые вызовы в борьбе с онкологическими заболеваниями

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Взрыв прогремел в Сумах на фоне баллистической угрозы

Взрыв прогремел в Сумах на фоне баллистической угрозы

4 февраля, 20:04 • 58637 просмотра
Зеленский сделал заявление о своей легитимности и выборах в Украине

Зеленский сделал заявление о своей легитимности и выборах в Украине

4 февраля, 20:44 • 45738 просмотра
"Я не буду добрым с ним": Зеленский ответил, сел бы за стол переговоров с путиным или нет

"Я не буду добрым с ним": Зеленский ответил, сел бы за стол переговоров с путиным или нет

4 февраля, 20:57 • 34572 просмотра
Зеленский: Украина не пойдет на компромиссы по территориям, но готова к дипломатии

Зеленский: Украина не пойдет на компромиссы по территориям, но готова к дипломатии

4 февраля, 21:28 • 24350 просмотра
Спецтрибунал для рф: в Совете Европы сформулировали основные элементы юридического текста

Спецтрибунал для рф: в Совете Европы сформулировали основные элементы юридического текста

00:46 • 28146 просмотра
публикации
Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

4 февраля, 11:53 • 122610 просмотра
Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

4 февраля, 08:45 • 141236 просмотра
Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

3 февраля, 15:14 • 170667 просмотра
Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу

Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу
Эксклюзив

3 февраля, 12:50 • 163738 просмотра
Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

Сотрудничество Броваров и Эрлангена: партнерство, которое укрепляет общины

3 февраля, 09:00 • 163681 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мел Си намекнула на возможное воссоединение Spice Girls к 30-летию «Wannabe»

Мел Си намекнула на возможное воссоединение Spice Girls к 30-летию «Wannabe»

4 февраля, 15:09 • 98054 просмотра
Marvel показала первый трейлер "Фантастической четверки" с Педро Паскалем

Marvel показала первый трейлер "Фантастической четверки" с Педро Паскалем

4 февраля, 14:43 • 98615 просмотра
Байден подписал контракт с голливудским агентством: что это значит

Байден подписал контракт с голливудским агентством: что это значит

4 февраля, 13:01 • 102198 просмотра
"Это были лучшие свидания в жизни": Александр "Терен" и Инна Белень заявили о разрыве

"Это были лучшие свидания в жизни": Александр "Терен" и Инна Белень заявили о разрыве

4 февраля, 10:49 • 113910 просмотра
Джастин Балдони эмоционально и финансово опустошен из-за судебной волокиты с Блейк Лайвли

Джастин Балдони эмоционально и финансово опустошен из-за судебной волокиты с Блейк Лайвли

4 февраля, 10:14 • 113567 просмотра
Актуальное
Всемирный день "Нутеллы" и Всемирный день чтения вслух: что еще отмечают 5 февраля

Всемирный день "Нутеллы" и Всемирный день чтения вслух: что еще отмечают 5 февраля

Киев  •  УНН

 • 1668 просмотра

Read in English

В мире отмечают День чтения вслух, День эрудита и День Нутеллы. Православные христиане чтят память святой Агафьи, покровительницы от пожаров.

5 февраля отмечают Всемирный день чтения вслух. Этот праздник призван напомнить о силе слова, важности литературы и поощрения к чтению как детей, так и взрослых, пишет УНН.

Всемирный день чтения вслух - праздник, который основала международная организация LitWorld в 2010 году. Его главная цель - популяризация чтения среди людей всех возрастов и социальных групп.

Чтение вслух способствует развитию речи, эмоционального интеллекта, креативности, а также помогает лучше запоминать информацию. Исследования доказывают, что регулярное чтение вслух детям улучшает их способность к обучению и формирует любовь к книгам.

Поэтому 5 февраля стоит посвятить несколько минут чтению в семейном кругу или с друзьями.

Война стимулировала украинцев читать больше и выбирать книги на украинском языке12.10.23, 18:34 • 476611 просмотров

День эрудита - неофициальный праздник для всех, кто любит знания и стремится узнавать больше.

Эрудиция - это не только начитанность, но и умение применять полученные знания в жизни.

В этот день можно принять участие в викторинах, интеллектуальных играх или просто почитать что-то новое.

Ваучеры на обучение станут доступны в "Дія", а программ занятости станет больше - Минэкономики29.01.25, 15:38 • 24449 просмотров

Фанаты шоколадно-ореховой пасты отмечают Всемирный день Нутеллы с 2007 года. Праздник основала американская блогерша Сара Россо.

Оно стало настолько популярным, что даже компания Ferrero поддержала инициативу.

В этот день можно наслаждаться любимыми блюдами с "Nutella" - от простых бутербродов до блинов или выпечки.

Как "подружить" сладости со здоровым образом питания - советы специалиста07.02.24, 04:00 • 107593 просмотра

Православная церковь 5 февраля чтит память святой Агафьи - мученицы, которая жила в III веке и погибла за христианскую веру.

В Украине этот день считался временем защиты дома от пожаров, ведь святая Агафья считалась покровительницей от огня.

В древности в этот день освящали хлеб и соль, чтобы они оберегали хозяйство.

Как спасти себя от травм во время взрывной волны: советы специалистов23.01.25, 17:35 • 51375 просмотров

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Общество
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы