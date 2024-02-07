Как "подружить" сладости со здоровым образом питания - советы специалиста

Существуют несложные правила, которые помогут насладиться сладостями и не навредить себе. Подробнее о том, могут ли быть сладости частью здорового рациона, рассказали в Министерстве здравоохранения, пишет УНН.

Детали

Как отметили в Минздраве, многим людям кажется, что самая страшная часть перехода на новый, более здоровый образ питания заключается в том, что они должны отказаться от любимых сладостей навсегда. Но печенье и конфеты можно включить в здоровую диету в течение всей жизни. Однако, чтобы уменьшить возможное вредное воздействие при потреблении таких продуктов, стоит съедать их реже и в небольших количествах: меньше - это лучше, указывают в Минздраве.

Как "подружить" сладкое со здоровым образом питания, рассказал президент Ассоциации диетологов Украины, консультант по общественному здоровью МОЗ Украины Олег Швец. Перечисляется ряд правил:

1. Избегайте строгих ограничений. Постоянный отказ от десерта может привести к нарушению ограничений, которые вы себе установили, и в конце концов разрушить все ваши добрые намерения. Советуют попробовать позволить себе любимые сладости, однако в умеренном количестве и с другими, более здоровыми продуктами. Например, если вас тянет к шоколаду, растопите немного черного шоколада и попробуйте его с виноградом или с другими ягодами или фруктами, указывает специалист.

2. Применяйте взвешенные подходы. Как сообщается, один из универсальных подходов - есть "запрещенные" сладости один раз в неделю. Однако, как указано, это не означает, что это можно делать без ограничений. Согласно советам эксперта, лучше всего сразу установить определенные правила - в котором часу и какое количество вы себе позволяете. Если ежедневно нужно что-то сладенькое, советуют выбирать продукты, которые содержат менее ста калорий на порцию. Такой выбор, как указано, будет взвешенным. Также стоит побаловать себя чем-то, что не является на 100% сахаром. Например, выбирать лакомства, в состав которых входят орехи (известные источники полезных жиров). Как отмечается, потребление сладкого - время от времени и в умеренном количестве - позволяет наслаждаться любимым лакомством без чувства вины.

3. Соблюдайте баланс здорового питания. Как сообщается, важно понимать, что здоровое питание должно стать образом жизни. Советуют создать собственную модель питания и придерживаться ее постоянно. Кратковременное соблюдение "диеты", как отмечается, не изменит пищевых привычек и метаболических процессов в организме, а после их завершения есть риск вернуться к старому.

Дают совет обратить внимание на четыре основные осознанные изменения, которые помогут периодически потреблять десерты и преодолеть чрезмерное увлечение сладостями:

Уменьшите размер порции. Если ваша тарелка похожа на ресторанную, оставьте две трети или половину. Хорошим решением будет буквальная замена посуды на аналогичную меньшего размера. Делайте акцент на растительной пище, богатой пищевыми волокнами. Такие продукты и блюда обеспечивают насыщение без поступления избыточного количества калорий. Ешьте медленнее. Это обеспечивает более длительное насыщение и более позднее возвращение голода. Если вы почувствовали себя физически "наполненным", вы, вероятно, уже съели слишком много. Добавьте физической активности. Воспользуйтесь шагомером и узнайте, сколько шагов вы делаете в день. Экспертные организации рекомендуют 10 000 шагов ежедневно.

"Что делать, если несмотря на лучшие намерения вы все же съели второй кусок торта или даже целую шоколадку? Начните заново. Простите себя, продолжайте жить и менять питание к лучшему", - отмечает специалист.

В Минздраве призвали также помнить, что, согласно рекомендациям ВОЗ, взрослый человек в среднем должен потреблять не более 50 г добавленного сахара в день, а еще лучше - менее 25 г в сутки. Детям до трех лет лучше не потреблять добавленный сахар вообще, а после трех - не превышать 25 г в сутки.

Как преодолеть чрезмерное увлечение сладостями - советы специалиста