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Як "подружити" солодощі зі здоровим способом харчування - поради спеціаліста

Як "подружити" солодощі зі здоровим способом харчування - поради спеціаліста

Київ • УНН

 • 107688 перегляди

Чи можуть бути солодощі частиною здорового раціону

Існують нескладні правила, які допоможуть насолодитися смаколиками і не нашкодити собі. Детальніше про те, чи можуть бути солодощі частиною здорового раціону, розповіли у Міністерстві охорони здоров'я, пише УНН.

Деталі

Як зазначили у МОЗ, багатьом людям здається, що найстрашніша частина переходу на новий, більш здоровий спосіб харчування полягає в тому, що вони мають відмовитися від улюблених солодощів назавжди. Однак печиво та цукерки можна включити до здорової дієти протягом усього життя. Проте, щоб зменшити можливий шкідливий вплив при споживанні таких продуктів, варто з'їдати їх рідше і у невеликих кількостях: менше - це краще, вказують у МОЗ.

Як "подружити" солодке зі здоровим способом харчування, розповів президент Асоціації дієтологів України, консультант з громадського здоровʼя МОЗ України Олег Швець. Перечисляються низка правил:

1. Уникайте суворих обмежень. Постійна відмова від десерту може призвести до порушення обмежень, які ви собі встановили, та зрештою зруйнувати всі ваші добрі наміри. Радять спробувати дозволити собі улюблені солодощі, однак в помірній кількості та з іншими, здоровішими продуктами. Наприклад, якщо вас тягне до шоколаду, розтопіть трохи чорного шоколаду та скуштуйте його з виноградом або з іншими ягодами чи фруктами, вказує фахівець.

2. Застосовуйте зважені підходи. Як повідомляється, один з універсальних підходів – їсти "заборонені" солодощі один раз на тиждень. Однак, як вказано, це не означає, що це можна робити без обмежень. Згідно з порадами експерта, найкраще одразу встановити певні правила – о котрій годині та яку кількість ви собі дозволяєте. Якщо щодня потрібне щось солоденьке, радять обирати продукти, які містять менше ніж сто калорій на порцію. Такий вибір, як вказано, буде зваженим. Також варто побалувати себе чимось, що не є на 100% цукром. Наприклад, обирати ласощі, до складу яких входять горіхи (відомі джерела корисних жирів). Як зазначається, споживання солодкого - час від часу та в помірній кількості - дає змогу насолоджуватися улюбленими ласощами без відчуття провини.

3. Дотримуйтеся балансу здорового харчування. Як повідомляється, важливо розуміти, що здорове харчування має стати способом життя. Радять створити власну модель харчування і дотримуватися її постійно. Короткочасне дотримання "дієти", як зазначається, не змінить харчових звичок та метаболічних процесів в організмі, а після їхнього завершення є ризик повернутися до старого.

Дають пораду звернути увагу на чотири основні усвідомлені зміни, які допоможуть періодично споживати десерти та подолати надмірне захоплення солодощами:

  1. Зменште розмір порції. Якщо ваша тарілка схожа на ресторанну, залиште дві третини або половину. Хорошим рішенням буде буквальна заміна посуду на аналогічний меншого розміру.
  2. Робіть акцент на рослинній їжі, багатій на харчові волокна. Такі продукти й страви забезпечують насичення без надходження надмірної кількості калорій.
  3. Їжте повільніше. Це забезпечує триваліше насичення та пізніше повернення голоду. Якщо ви відчули себе фізично «наповненим», ви, ймовірно, вже з’їли забагато.
  4. Додайте фізичної активності. Скористайтеся крокоміром та дізнайтеся, скільки кроків ви робите на день. Експертні організації рекомендують 10 000 кроків щодня.

"Що робити, якщо попри найкращі наміри ви все ж з’їли другий шматок торта або навіть цілу шоколадку? Почніть заново. Пробачте себе, продовжуйте жити та змінювати харчування на краще", - зазначає фахівець.

У МОЗ закликали також пам'ятати, що, відповідно до рекомендацій ВООЗ, доросла людина в середньому має споживати не більше ніж 50 г доданого цукру на день, а ще ліпше – менше ніж 25 г на добу. Дітям до трьох років краще не споживати доданий цукор взагалі, а після трьох – не перевищувати 25 г на добу.

Як подолати надмірне захоплення солодощами - поради фахівця01.02.24, 05:00 • 106777 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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