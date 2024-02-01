Як подолати надмірне захоплення солодощами - поради фахівця

Переїдання солодкого впливає на рівень інсуліну та порушує нормальні метаболічні процеси. Поради, як подолати надмірне захоплення солодощами, від президента Асоціації дієтологів України Олега Швеця, оприлюднили у Центрі громадського здоров'я, пише УНН.

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У ЦГЗ перечислили поради фахівця, які допоможуть насолодитись солодощами й не нашкодити собі:

Уникайте суворих обмежень. Дозволяйте собі улюблені ласощі, однак у помірній кількості та зі здоровішими продуктами. Наприклад, чорний шоколад можна розтопити й поєднати його з ягодами чи фруктами. Зважений підхід. Ви можете їсти солодощі, до прикладу, один раз на тиждень, однак не безмежну кількість. Обирайте продукти, які містять менше ніж 100 калорій на порцію, та ті, які не є на 100% цукром. Віддайте перевагу ласощам, до складу яких входять горіхи. Дотримуйтеся балансу здорового харчування. Воно має стати вашим способом життя. Створіть власну модель харчування та дотримуйтесь її постійно, це не має бути короткочасне дотримання "дієти". Зменшуйте розмір порцій солодощів, замініть посуд на аналогічний, але меншого розміру. Їжте повільніше. Це забезпечує триваліше насичення та пізніше повернення відчуття голоду. Додайте фізичної активності. Це може бути навіть просто щоденна ходьба. Нагадаємо про рекомендацію для дорослих займатися щонайменше 150 хвилин на тиждень фізичною активністю помірної інтенсивності. Спробуйте займатися по 30 хвилин 5 днів на тиждень.

Центр громадського здоров’я також нагадав про рекомендацію ВООЗ: не більше ніж 10 чайних ложок доданого цукру (скоротіть вживання підсолоджених напоїв, солодощів, випічки, солодких сухих сніданків).

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