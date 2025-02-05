Всесвітній день "Нутелли" та Всесвітній день читання вголос: що ще відзначають 5 лютого
Київ • УНН
У світі відзначають День читання вголос, День ерудита та День Нутелли. Православні християни вшановують пам'ять святої Агафії, покровительки від пожеж.
5 лютого відзначають Всесвітній день читання вголос. Це свято покликане нагадати про силу слова, важливість літератури та заохочення до читання як дітей, так і дорослих, пише УНН.
Всесвітній день читання вголос - свято, яке започаткувала міжнародна організація LitWorld у 2010 році. Його головна мета — популяризація читання серед людей різного віку та соціальних груп.
Читання вголос сприяє розвитку мовлення, емоційного інтелекту, креативності, а також допомагає краще запам’ятовувати інформацію. Дослідження доводять, що регулярне читання вголос дітям покращує їхню здатність до навчання та формує любов до книг.
Тому 5 лютого варто присвятити кілька хвилин читанню у родинному колі або з друзями.
Війна стимулювала українців читати більше та обирати книги українською мовою12.10.23, 18:34 • 476691 перегляд
День ерудита - неофіційне свято для всіх, хто любить знання та прагне дізнаватися більше.
Ерудиція – це не лише начитаність, а й уміння застосовувати отримані знання в житті.
У цей день можна взяти участь у вікторинах, інтелектуальних іграх або просто почитати щось нове.
Ваучери на навчання стануть доступні в "Дії", а програм зайнятості побільшає - Мінекономіки29.01.25, 15:38 • 24730 переглядiв
Фанати шоколадно-горіхової пасти відзначають Всесвітній день Нутелли із 2007 року. Свято започаткувала американська блогерка Сара Россо.
Воно стало настільки популярним, що навіть компанія Ferrero підтримала ініціативу.
У цей день можна смакувати улюбленими стравами з "Nutella" — від простих бутербродів до млинців чи випічки.
Як "подружити" солодощі зі здоровим способом харчування - поради спеціаліста07.02.24, 04:00 • 107681 перегляд
Православна церква 5 лютого вшановує пам’ять святої Агафії — мучениці, яка жила у III столітті та загинула за християнську віру.
В Україні цей день вважався часом захисту домівки від пожеж, адже свята Агафія вважалася покровителькою від вогню.
У давнину цього дня освячували хліб і сіль, щоб вони оберігали господарство.
Як врятувати себе від травмувань під час вибухової хвилі: поради фахівців23.01.25, 17:35 • 55156 переглядiв