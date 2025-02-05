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Всесвітній день "Нутелли" та Всесвітній день читання вголос: що ще відзначають 5 лютого

Всесвітній день "Нутелли" та Всесвітній день читання вголос: що ще відзначають 5 лютого

Київ • УНН

 • 29603 перегляди

У світі відзначають День читання вголос, День ерудита та День Нутелли. Православні християни вшановують пам'ять святої Агафії, покровительки від пожеж.

5 лютого відзначають Всесвітній день читання вголос. Це свято покликане нагадати про силу слова, важливість літератури та заохочення до читання як дітей, так і дорослих, пише УНН.

Всесвітній день читання вголос - свято, яке започаткувала міжнародна організація LitWorld у 2010 році. Його головна мета — популяризація читання серед людей різного віку та соціальних груп.

Читання вголос сприяє розвитку мовлення, емоційного інтелекту, креативності, а також допомагає краще запам’ятовувати інформацію. Дослідження доводять, що регулярне читання вголос дітям покращує їхню здатність до навчання та формує любов до книг.

Тому 5 лютого варто присвятити кілька хвилин читанню у родинному колі або з друзями.

Війна стимулювала українців читати більше та обирати книги українською мовою12.10.23, 18:34 • 476691 перегляд

День ерудита - неофіційне свято для всіх, хто любить знання та прагне дізнаватися більше.

Ерудиція – це не лише начитаність, а й уміння застосовувати отримані знання в житті.

У цей день можна взяти участь у вікторинах, інтелектуальних іграх або просто почитати щось нове.

Ваучери на навчання стануть доступні в "Дії", а програм зайнятості побільшає - Мінекономіки29.01.25, 15:38 • 24730 переглядiв

Фанати шоколадно-горіхової пасти відзначають Всесвітній день Нутелли із 2007 року. Свято започаткувала американська блогерка Сара Россо.

Воно стало настільки популярним, що навіть компанія Ferrero підтримала ініціативу.

У цей день можна смакувати улюбленими стравами з "Nutella" — від простих бутербродів до млинців чи випічки.

Як "подружити" солодощі зі здоровим способом харчування - поради спеціаліста07.02.24, 04:00 • 107681 перегляд

Православна церква 5 лютого вшановує пам’ять святої Агафії — мучениці, яка жила у III столітті та загинула за християнську віру.

В Україні цей день вважався часом захисту домівки від пожеж, адже свята Агафія вважалася покровителькою від вогню.

У давнину цього дня освячували хліб і сіль, щоб вони оберігали господарство.

Як врятувати себе від травмувань під час вибухової хвилі: поради фахівців23.01.25, 17:35 • 55156 переглядiв

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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