Ваучери на навчання стануть доступні в "Дії", а програм зайнятості побільшає - Мінекономіки

Ваучер на навчання невдовзі можна буде отримати через "Дію", повідомили у Мінекономіки у середу, пише УНН.

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Як вказано, у 2024 році 23 тисячі громадян отримали ваучери на навчання у різних закладах освіти, а 67 тисяч українців пройшли професійне навчання за програмами Служби зайнятості як у Центрах профтехосвіти, так і в інших закладах.

За даними Мінекономіки, з допомогою Служби зайнятості минулого року постійну роботу отримали 250 тисяч українців, а з урахуванням тимчасових та суспільно-корисних робіт та грантів були зайняті 330 тисяч громадян.

Перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що цього року очікується зростання кількості охочих перенавчитись.

"Ще один пріоритет - розширення та запуск нових програм зайнятості. Цього року в бюджеті ми передбачили 6,3 млрд грн на реалізацію цих ініціатив і підтримку шукачів роботи. Також адаптуємо послуги служби зайнятості, аби вони були максимально безбар’єрними і могли задовольнити потреби якомога більшого кола клієнтів", - зазначила Свириденко.

Серед завдань у 2025 році у Мінекономіки назвали також:

Цифровізація процесів для користувачів. "Отримати ваучер на навчання незабаром можна буде через "Дію", - зазначили у Мінекономіки.

Посилення, зокрема, за підтримки міжнародних партнерів, спроможності Служби зайнятості та Центрів профтехосвіти для навчання, перепідготовки фахівців.

Розробка Стратегії зайнятості населення та Основних напрямів реалізації політики зайнятості. Акцент буде, в тому числі на реформуванні Державної служби зайнятості.

Ваучери на навчання зможуть отримати більше українців - Мінекономіки