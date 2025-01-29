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Ваучеры на обучение станут доступны в "Дія", а программ занятости станет больше - Минэкономики

Ваучеры на обучение станут доступны в "Дія", а программ занятости станет больше - Минэкономики

Киев  •  УНН

 • 4507 просмотра

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В 2024 году 23 тысячи украинцев получили ваучеры на обучение, а 67 тысяч прошли профессиональное обучение по программам Службы занятости. Минэкономики планирует расширить программы и сделать услуги более доступными через «Дію».

Ваучер на обучение вскоре можно будет получить через "Дія", сообщили в Минэкономики в среду, пишет УНН.

Детали

Как указано, в 2024 году 23 тысячи граждан получили ваучеры на обучение в различных учебных заведениях, а 67 тысяч украинцев прошли профессиональное обучение по программам Службы занятости как в Центрах профтехобразования, так и в других заведениях. 

По данным Минэкономики, с помощью Службы занятости в прошлом году постоянную работу получили 250 тысяч украинцев, а с учетом временных и общественно-полезных работ и грантов были заняты 330 тысяч граждан.

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко отметила, что в этом году ожидается рост количества желающих переобучиться.

"Еще один приоритет - расширение и запуск новых программ занятости. В этом году в бюджете мы предусмотрели 6,3 млрд грн на реализацию этих инициатив и поддержку соискателей работы. Также адаптируем услуги службы занятости, чтобы они были максимально безбарьерными и могли удовлетворить потребности как можно большего круга клиентов", - отметила Свириденко.

Среди задач в 2025 году в Минэкономики назвали также:

  • Цифровизация процессов для пользователей. «Получить ваучер на обучение вскоре можно будет через «Дія», - отметили в Минэкономики.
    • Усиление, в частности, при поддержке международных партнеров, способности Службы занятости и Центров профтехобразования для обучения, переподготовки специалистов.
      • Разработка Стратегии занятости населения и Основных направлений реализации политики занятости. Акцент будет, в том числе на реформировании Государственной службы занятости.

        Ваучеры на обучение смогут получить больше украинцев - Минэкономики16.10.24, 10:44 • 38271 просмотр

        Юлия Шрамко

        Юлия Шрамко

        ОбществоЭкономика
        yuliia-svyrydenkoЮлия Свириденко
        ukrainaУкраина

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