Ваучеры на обучение станут доступны в "Дія", а программ занятости станет больше - Минэкономики
Киев • УНН
В 2024 году 23 тысячи украинцев получили ваучеры на обучение, а 67 тысяч прошли профессиональное обучение по программам Службы занятости. Минэкономики планирует расширить программы и сделать услуги более доступными через «Дію».
Ваучер на обучение вскоре можно будет получить через "Дія", сообщили в Минэкономики в среду, пишет УНН.
Детали
Как указано, в 2024 году 23 тысячи граждан получили ваучеры на обучение в различных учебных заведениях, а 67 тысяч украинцев прошли профессиональное обучение по программам Службы занятости как в Центрах профтехобразования, так и в других заведениях.
По данным Минэкономики, с помощью Службы занятости в прошлом году постоянную работу получили 250 тысяч украинцев, а с учетом временных и общественно-полезных работ и грантов были заняты 330 тысяч граждан.
Первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко отметила, что в этом году ожидается рост количества желающих переобучиться.
"Еще один приоритет - расширение и запуск новых программ занятости. В этом году в бюджете мы предусмотрели 6,3 млрд грн на реализацию этих инициатив и поддержку соискателей работы. Также адаптируем услуги службы занятости, чтобы они были максимально безбарьерными и могли удовлетворить потребности как можно большего круга клиентов", - отметила Свириденко.
Среди задач в 2025 году в Минэкономики назвали также:
- Цифровизация процессов для пользователей. «Получить ваучер на обучение вскоре можно будет через «Дія», - отметили в Минэкономики.
- Усиление, в частности, при поддержке международных партнеров, способности Службы занятости и Центров профтехобразования для обучения, переподготовки специалистов.
- Разработка Стратегии занятости населения и Основных направлений реализации политики занятости. Акцент будет, в том числе на реформировании Государственной службы занятости.
Ваучеры на обучение смогут получить больше украинцев - Минэкономики16.10.24, 10:44 • 38271 просмотр