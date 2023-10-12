Війна стимулювала українців читати більше та обирати книги українською мовою
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Українці після початку повномасштабного вторгнення почали більше читати та обирають книги українською. Про це свідчать дані дослідження щодо читання під час війни, яке замовив Український інститут книги, передає УНН.
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“Українці після повномасштабного вторгнення почали читати суттєво більше. На це варто зважати тепер, будуючи державну політику підтримки читання та книговидання”, — сказала директорка Українського інституту книги Олександра Коваль.
Деталі
Дослідження про те, як читають українці, провели фахівці дослідницької агенції Info Sapiens у серпні-вересні цього року. Його замовив Український інститут книги за підтримки Міжнародний фонд “Відродження” і ГО “Форум видавців”. Експерти-соціологи порівняли показники читання у динаміці, враховуючи дані за 2018 та 2020 рік.
Основні висновки дослідження:
• Найчастіше друковані книги купують люди від 30 до 39 років.
• Багато українців наповнює дозвілля практиками, пов’язаними з діджитал середовищем. Серед них — читання або споживання інформації через електронні пристрої;
• Люди більше залучені до соцмереж, але менше споживають інформацію з телебачення;
• Найчастіше читають саме друковані книги. Таке дозвілля практикують люди з середньою спеціальною та вищою освітою.
• Зменшилась частка тих людей, що не читали жодної книги протягом останніх 12 місяців, як серед читачів електронних, так і серед слухачів аудіо книг. Натомість частка тих, що не читали жодної друкованої книги протягом останнього року — зросла;
• Спостерігається дещо більша частка читання українською мовою саме друкованих книжок;
• Понад половини респондентів вказали, що не купували жодної друкованої книги протягом останнього року, проте 34% — купили від однієї до дванадцяти книжок.
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У Мінкульті зазначили, що висновки цього дослідження мають стати основою для розробки управлінських документів у майбутньому.
Т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв підкреслив, що держава сьогодні фокусується на підтримці книгарень. Серед першочергових завдань Українського інституту книги на наступний рік — підтримка книготорговельних мереж через відповідні субвенції.
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Додатково
У березні 2023 Кабінет Міністрів України ухвалив Стратегію розвитку читання на період до 2032 року “Читання як життєва стратегія” та затвердив операційний план її реалізації на 2023-2025 роки.