Війна стимулювала українців читати більше та обирати книги українською мовою

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“Українці після повномасштабного вторгнення почали читати суттєво більше. На це варто зважати тепер, будуючи державну політику підтримки читання та книговидання”, — сказала директорка Українського інституту книги Олександра Коваль.

Деталі

Дослідження про те, як читають українці, провели фахівці дослідницької агенції Info Sapiens у серпні-вересні цього року. Його замовив Український інститут книги за підтримки Міжнародний фонд “Відродження” і ГО “Форум видавців”. Експерти-соціологи порівняли показники читання у динаміці, враховуючи дані за 2018 та 2020 рік.

Основні висновки дослідження:

• Найчастіше друковані книги купують люди від 30 до 39 років.

• Багато українців наповнює дозвілля практиками, пов’язаними з діджитал середовищем. Серед них — читання або споживання інформації через електронні пристрої;

• Люди більше залучені до соцмереж, але менше споживають інформацію з телебачення;

• Найчастіше читають саме друковані книги. Таке дозвілля практикують люди з середньою спеціальною та вищою освітою.

• Зменшилась частка тих людей, що не читали жодної книги протягом останніх 12 місяців, як серед читачів електронних, так і серед слухачів аудіо книг. Натомість частка тих, що не читали жодної друкованої книги протягом останнього року — зросла;

• Спостерігається дещо більша частка читання українською мовою саме друкованих книжок;

• Понад половини респондентів вказали, що не купували жодної друкованої книги протягом останнього року, проте 34% — купили від однієї до дванадцяти книжок.

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У Мінкульті зазначили, що висновки цього дослідження мають стати основою для розробки управлінських документів у майбутньому.

Т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв підкреслив, що держава сьогодні фокусується на підтримці книгарень. Серед першочергових завдань Українського інституту книги на наступний рік — підтримка книготорговельних мереж через відповідні субвенції.

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Додатково

У березні 2023 Кабінет Міністрів України ухвалив Стратегію розвитку читання на період до 2032 року “Читання як життєва стратегія” та затвердив операційний план її реалізації на 2023-2025 роки.