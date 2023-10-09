Школярі НУШу матимуть підручники. На друк виділили ще понад 500 млн гривень — Міносвіти
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У новоухваленому законі про зміни до держбюджету на 2023 рік приняли правку про виділення додаткових 552,8 млн грн на друк підручників. Зокрема, за ці кошти урядовці планують компенсувати нестачу навчальних посібників для учнів 5го та 6го класів. Про додаткове фінансування повідомили у пересслужбі Міністерства освіти і науки України, передає УНН.
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"За допомогою додаткового фінансування нам вдасться надрукувати підручники для 5 і 6 класів НУШ. Плануємо випустити книжки з англійської та інших іноземних мов, курсу «Здоровʼя, безпека та добробут», етики, мистецтва, технологій для 5 класів, а також з інформатики, курсу «Здоровʼя, безпека та добробут» та етики для 6 класів", — повідомили в Міністерстві освіти.
Деталі
Коштом держави також будуть надруковані підручники з історії України для учнів 5 класів. А за фінансування від міжнародних донорів Міносвіти планують надрукувати книжки з української мови, математики та природничих наук.
У планах на майбутнє також перевидання підручників з української й зарубіжної літератури та посібників з інформатики.
Решту підручників для 6 класів уже надрукували держкоштом. А з допомогою міжнародних партнерів хочуть цьогоріч видати ще мистецтво і географію.
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Контекст
Нестача підручників для школярів одна з найгостріших проблем сучасної української освіти. Особливо складною є ситуація з книгами по програмі НУШ для 5,6 та 7 класів. Як показав вересень 2023 року, діти в новий навчальний рік вступили в кращому випадку з половиною тих підручників, які потрібні.
Як пояснив міністр освіти й науки України Оксен Лісовий, дефіцит навчальних посібників стався через повномасштабне вторгнення рф у 2022 році. Бо кошти закладені на підручники, спрямували на оборону України. Тому п'ятий клас НУШ минулого року був вимушений навчатися без книжок взагалі. А цьогорічні учні першого та 10 класів навчатимуться за книгами, які вже є у бібліотеках шкіл.