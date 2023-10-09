​​Школярі НУШу матимуть підручники. На друк виділили ще понад 500 млн гривень — Міносвіти

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"За допомогою додаткового фінансування нам вдасться надрукувати підручники для 5 і 6 класів НУШ. Плануємо випустити книжки з англійської та інших іноземних мов, курсу «Здоровʼя, безпека та добробут», етики, мистецтва, технологій для 5 класів, а також з інформатики, курсу «Здоровʼя, безпека та добробут» та етики для 6 класів", — повідомили в Міністерстві освіти.

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Коштом держави також будуть надруковані підручники з історії України для учнів 5 класів. А за фінансування від міжнародних донорів Міносвіти планують надрукувати книжки з української мови, математики та природничих наук.

У планах на майбутнє також перевидання підручників з української й зарубіжної літератури та посібників з інформатики.

Решту підручників для 6 класів уже надрукували держкоштом. А з допомогою міжнародних партнерів хочуть цьогоріч видати ще мистецтво і географію.

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Контекст

Нестача підручників для школярів одна з найгостріших проблем сучасної української освіти. Особливо складною є ситуація з книгами по програмі НУШ для 5,6 та 7 класів. Як показав вересень 2023 року, діти в новий навчальний рік вступили в кращому випадку з половиною тих підручників, які потрібні.

Як пояснив міністр освіти й науки України Оксен Лісовий, дефіцит навчальних посібників стався через повномасштабне вторгнення рф у 2022 році. Бо кошти закладені на підручники, спрямували на оборону України. Тому п'ятий клас НУШ минулого року був вимушений навчатися без книжок взагалі. А цьогорічні учні першого та 10 класів навчатимуться за книгами, які вже є у бібліотеках шкіл.