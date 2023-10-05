Із бібліотек Київщини вилучили понад 400 тис. російськомовних книг та видань російських авторів - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. На Київщині із бібліотек вилучено понад 400 тисяч примірників російськомовних книг та видань російських авторів. Про це повідомила директорка Департаменту культури та туризму Київської ОВА Анна Куценко, слова якої наводить пресслужба ОВА, пише УНН.
Деталі
"Із бібліотек Київщини вже вилучено понад 400 тисяч примірників російськомовних книг та видань російських авторів", - ідеться у повідомленні.
"Це тривалий процес, адже такими книжками укомплектована більшість бібліотек Київщини. Бібліотеки активно замінюють книги російською мовою на перекладені українською", - цитують в ОВА Анну Куценко.
Як повідомляється, Київська обласна бібліотека для дітей отримала та передала бібліотекам територіальних громад понад 9 тис. примірників книг за Державною програмою поповнення бібліотечних фондів та з інших джерел.
Доповнення
На Київщині функціонують 817 бібліотек, сукупний фонд яких становить близько 7 млн примірників. Загалом користувачами бібліотек регіону є понад 400 тис. Осіб, щороку їх відвідують понад 2,5 млн осіб.
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