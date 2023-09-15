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Кошторис Українського інституту книги на наступний рік можуть збільшити у п’ять разів - Мінкульт

Київ • УНН

 • 257960 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. У 2024 році видатки держбюджету на Український інститут книги пропонують збільшити майже у п’ять разів. Про це повідомив т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв, передає УНН.

Цитата

“Це означає, що ми зможемо замовляти більше видань, перекладів, краще популяризувати наше книговидавництво за кордоном. Йдеться й про запровадження сертифікатів на придбання книжок за системою Е-підтримки”, — пояснив т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Деталі

В актуальному бюджеті на поточний 2023 рік, на "забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримку книговидавничої справи та популяризацію української літератури у світі" заклали майже 86,9 мільйона гривень.

Ще меншу суму пропонували на утримання українського інституту книги на майбутній рік. Відповідно до попередньої редакції проєкту бюджету-2024, що була актуальна ще тиждень тому, на УІК планували виділити 72,4 млн грн. Але активна позиція громадськості та аргументація Міністерства культури мотивували Міністерство фінансів при опрацюванні документа збільшити кошторис до 466 млн грн.

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У Міністерстві культури та інформаційної політики наголосили, що їхнє відомство займає єдину позицію з інституціями культури в сфері книговидання, бібліотечної справи та громадськістю в оцінках важливості розвитку читання та промоції української книги, а також необхідності посилення державної підтримки цього напрямку.

Нагадаємо

15 вересня Уряд схвалив проєкт Державного бюджету на 2024 рік.

Зокрема, урядовці погоджували й видатки на українську культуру. За даними Мінкульту в порівнянні з бюджетом на минулий 2023 рік, кошторис їхнього відомства збільшили на 2,3 млрд гривень.

Втім, держбюджету на 2024 рік ще не затверджений. Його передали на розгляд у Верховну Раду України.

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