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Понад 10 мільярдів гривень на книги та медіа: уряд пропонує збільшити видатки на культуру в 2024 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Уряд заклав у бюджет на 2024 рік 10,7 мільярдів гривень на сферу культури та медіа. Новина про це з’явилась в офіційному телеграм каналі Міністерства культури та інформаційної політики, пише УНН.

Цитата

“Культура та інформаційна політика є дієвими інструментами у гібридній війні та надійною підтримкою тилу. Актуальні потреби галузі були розглянуті, враховані та відображені у новому бюджеті. Дякую Міністерству фінансів за оперативне опрацювання. Сподіваюсь, депутатський корпус підтримає наш вектор розвитку. Це дійсно важливо для всіх, хто поділяє позицію щодо важливості культурного та інформаційного опору. Працюємо далі задля перемоги”, — сказав т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Деталі

15 вересня Кабінет міністрів схвалив проєкт бюджету України на 2024 рік. Зокрема, урядовці погоджували й видатки на українську культуру.

За даними Мінкульту в порівнянні з бюджетом на минулий 2023 рік, кошторис їхнього відомства збільшили на 2,3 млрд гривень.

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У відомстві відзначили, що вперше в держбюджеті враховані видатки на сертифікати для придбання книжок для дітей на суму 376 млн грн, а також на реалізацію проєктів із підтримки національних меншин і корінних народів.

Втім держбюджет на 2024 рік ще не затверджений. Документ передали на розгляд до ВР.

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