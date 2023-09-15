Более 10 миллиардов гривен на книги и медиа: правительство предлагает увеличить расходы на культуру в 2024 году
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Правительство заложило в бюджет на 2024 год 10,7 миллиардов гривен на сферу культуры и медиа. Новость об этом появилась в официальном телеграмм канале Министерства культуры и информационной политики, пишет УНН.
Детали
15 сентября Кабинет министров одобрил проект бюджета Украины на 2024 год. В частности, чиновники согласовывали и расходы на украинскую культуру.
По данным Минкульта по сравнению с бюджетом на прошлый 2023 год, смету их ведомства увеличили на 2,3 млрд гривен.
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В ведомстве отметили, что впервые в госбюджете учтены расходы на сертификаты для приобретения книг для детей на сумму 376 млн грн, а также на реализацию проектов по поддержке национальных меньшинств и коренных народов.
Впрочем, госбюджет на 2024 год еще не утвержден. Документ передали на рассмотрение ВР.