Более 10 миллиардов гривен на книги и медиа: правительство предлагает увеличить расходы на культуру в 2024 году

Детали

15 сентября Кабинет министров одобрил проект бюджета Украины на 2024 год. В частности, чиновники согласовывали и расходы на украинскую культуру.

По данным Минкульта по сравнению с бюджетом на прошлый 2023 год, смету их ведомства увеличили на 2,3 млрд гривен.

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В ведомстве отметили, что впервые в госбюджете учтены расходы на сертификаты для приобретения книг для детей на сумму 376 млн грн, а также на реализацию проектов по поддержке национальных меньшинств и коренных народов.

Впрочем, госбюджет на 2024 год еще не утвержден. Документ передали на рассмотрение ВР.