Бюджет-2024: якими будуть основні джерела доходів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У державному бюджеті на наступний рік уряд передбачив доходи у розмірі 1 трлн 560 млрд грн. Основними джерелами надходжень будуть податок на доходи фізосіб, податок на прибуток підприємств та рентна плата, повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк, пише УНН.
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За словами Желєзняка, від НБУ (не від облігацій) у 2024 році заплановані надходження щонайменше 17,7 млрд грн.
Від приватизації планують зібрати 4 млрд грн (порівняно з 6 млрд в 2023 роком).
По інших статтях:
-Податок на доходи фізосіб 313,1 млрд грн
-Податок на прибуток підприємств 173,5 млрд грн
-Рентна плата 54,9 млрд грн, в т.ч.:
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- Рента за лісові ресурси 433,2 млн грн
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- Рента за водокористування 781,2 млн грн
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- Рента за видобування та користування надрами 51,04 млрд
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- Рента за радіочастоти 2,2 млрд грн
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- Рента за транспортування 388,8 млн грн
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-Акцизний податок 98,8 млрд грн;
-Частина чистого прибутку та дивіденди держпідприємств: 66,1 млрд;
-ПДВ 753,3 млрд грн;
-Ввізне мито 44,1 млрд грн;
-Азартні ігри (ліцензії) 1,05 млрд грн
-Надходження від бюджетних установ 46,9 млрд грн.
Нагадаємо
Уряд ухвалив проєкт державного бюджету на 2024 рік. До сьогодні, 15 вересня, проєкт мають подати у Верховну Раду.