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Бюджет-2024: якими будуть основні джерела доходів

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. У державному бюджеті на наступний рік уряд передбачив доходи у розмірі 1 трлн 560 млрд грн. Основними джерелами надходжень будуть податок на доходи фізосіб, податок на прибуток підприємств та рентна плата, повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк, пише УНН.

Деталі

За словами Желєзняка, від НБУ (не від облігацій) у 2024 році заплановані надходження щонайменше 17,7 млрд грн.

Від приватизації планують зібрати 4 млрд грн (порівняно з 6 млрд в 2023 роком).

По інших статтях:

-Податок на доходи фізосіб 313,1 млрд грн

-Податок на прибуток підприємств 173,5 млрд грн

-Рентна плата 54,9 млрд грн, в т.ч.:

  • Рента за лісові ресурси 433,2 млн грн
  • Рента за водокористування 781,2 млн грн
  • Рента за видобування та користування надрами 51,04 млрд
  • Рента за радіочастоти 2,2 млрд грн
  • Рента за транспортування 388,8 млн грн

-Акцизний податок 98,8 млрд грн;

-Частина чистого прибутку та дивіденди держпідприємств: 66,1 млрд;

-ПДВ 753,3 млрд грн;

-Ввізне мито 44,1 млрд грн;

-Азартні ігри (ліцензії) 1,05 млрд грн

-Надходження від бюджетних установ 46,9 млрд грн.

Нагадаємо 

Уряд ухвалив проєкт державного бюджету на 2024 рік. До сьогодні, 15 вересня, проєкт мають подати у Верховну Раду.

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