Бюджет-2024: какими будут основные источники доходов

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. В государственном бюджете на следующий год правительство предусмотрело доходы в размере 1 трлн 560 млрд грн. Основными источниками поступлений будут налог на доходы физлиц, налог на прибыль предприятий и рентная плата, сообщил народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Детали

По словам Железняка, от НБУ (не от облигаций) в 2024 году запланированы поступления не менее 17,7 млрд грн.

От приватизации планируют собрать 4 млрд грн (по сравнению с 6 млрд в 2023 году).

По другим статьям:

-Налог на доходы физлиц 313,1 млрд грн

-Налог на прибыль предприятий 173,5 млрд грн

-Рентная плата 54,9 млрд грн, в т.ч.:

  • Рента за лесные ресурсы 433,2 млн грн
  • Рента за водопользование 781,2 млн грн
  • Рента за добычу и пользование недрами 51,04 млрд грн
  • Рента за радиочастоты 2,2 млрд грн
  • Рента за транспортировку 388,8 млн грн

-Акцизный налог 98,8 млрд грн;

-Часть чистой прибыли и дивиденды госпредприятий: 66,1 млрд;

-НДС 753,3 млрд грн;

-Ввозная пошлина 44,1 млрд грн;

-Азартные игры (лицензии) 1,05 млрд грн

-Поступления от бюджетных учреждений 46,9 млрд грн.

Напомним 

Правительство приняло проект государственного бюджета на 2024 год. До сегодня, 15 сентября, проект должны подать в Верховную Раду.

Украинские Национальные Новости

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