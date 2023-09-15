Бюджет-2024: какими будут основные источники доходов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В государственном бюджете на следующий год правительство предусмотрело доходы в размере 1 трлн 560 млрд грн. Основными источниками поступлений будут налог на доходы физлиц, налог на прибыль предприятий и рентная плата, сообщил народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.
Детали
По словам Железняка, от НБУ (не от облигаций) в 2024 году запланированы поступления не менее 17,7 млрд грн.
От приватизации планируют собрать 4 млрд грн (по сравнению с 6 млрд в 2023 году).
По другим статьям:
-Налог на доходы физлиц 313,1 млрд грн
-Налог на прибыль предприятий 173,5 млрд грн
-Рентная плата 54,9 млрд грн, в т.ч.:
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- Рента за лесные ресурсы 433,2 млн грн
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- Рента за водопользование 781,2 млн грн
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- Рента за добычу и пользование недрами 51,04 млрд грн
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- Рента за радиочастоты 2,2 млрд грн
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- Рента за транспортировку 388,8 млн грн
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-Акцизный налог 98,8 млрд грн;
-Часть чистой прибыли и дивиденды госпредприятий: 66,1 млрд;
-НДС 753,3 млрд грн;
-Ввозная пошлина 44,1 млрд грн;
-Азартные игры (лицензии) 1,05 млрд грн
-Поступления от бюджетных учреждений 46,9 млрд грн.
Напомним
Правительство приняло проект государственного бюджета на 2024 год. До сегодня, 15 сентября, проект должны подать в Верховную Раду.