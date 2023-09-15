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Уряд ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН.  Уряд ухвалив проєкт державного бюджету на 2024 рік. У бюджеті на наступний рік передбачили доходи у розмірі 1 трлн 560 млрд грн, а видатки - 3 трлн 108 млрд грн, повідомив у п'ятницю прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.

Цитата

"Ключовий акцент цього проєкту — оборона й безпека нашої країни. Направляємо більшу частину всіх ресурсів бюджету — 1 трильйон 685 млрд грн. Ця сума на 113 млрд грн більша, ніж цього року. Буде ще більше зброї та техніки. Більше дронів, боєприпасів, ракет. Так само як і цьогоріч, кожна копійка податків громадян та бізнесу піде на забезпечення наших Сил безпеки й оборони", - заявив прем'єр.

Деталі

За його словами, на соціальну сферу виділять 469 млрд грн. Це на 25 млрд більше, ніж цього року, зазначив Шмигаль.

На сектор освіти виділять 179 млрд грн. За словами прем'єра, це на 23 млрд більше, ніж цього року.

На медицину — 202 млрд грн, що на 24 млрд перевищує видатки 2023 року.

На підтримку ветеранів – 14,3 млрд грн, що на 7,5 млрд грнбільше, ніж у 2023 році. 

Також прем'єр повідомив, що жодного підвищення податків не передбачається.

"Уряд продовжує програми пільгового кредитування, програму безповоротних грантів єРобота, підтримку українських стартапів. Також запускаємо нові програми для індустріальних парків, для реалізації інвестиційних проєктів, для підтримки українського виробника", - зазначив Шмигаль.

До сьогодні, 15 вересня, проєкт мають подати у Верховну Раду.

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