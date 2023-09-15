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Правительство приняло проект бюджета на 2024 год

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. Правительство утвердило проект государственного бюджета на 2024 год. В бюджете на следующий год предусмотрели доходы в размере 1 трлн 560 млрд грн, а расходы - 3 трлн 108 млрд грн, сообщил в пятницу премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Цитата

"Ключевой акцент этого проекта - оборона и безопасность нашей страны. Направляем большую часть всех ресурсов бюджета - 1 триллион 685 млрд грн. Эта сумма на 113 млрд грн больше, чем в этом году. Будет еще больше оружия и техники. Больше дронов, боеприпасов, ракет. Так же как и в этом году, каждая копейка налогов граждан и бизнеса пойдет на обеспечение наших Сил безопасности и обороны", - заявил премьер.

Детали

По его словам, на социальную сферу выделят 469 млрд грн. Это на 25 млрд больше, чем в этом году, отметил Шмыгаль.

На сектор образования выделят 179 млрд грн. По словам премьера это на 23 млрд больше, чем в этом году.

На медицину - 202 млрд грн, что на 24 млрд превышает расходы 2023 года.

На поддержку ветеранов - 14,3 млрд грн, что на 7,5 млрд грн больше, чем в 2023 году.

Также премьер сообщил, что никакого повышения налогов не предвидится.

"Правительство продолжает программы льготного кредитования, программу безвозвратных грантов еРобота, поддержку украинских стартапов. Также запускаем новые программы для индустриальных парков, для реализации инвестиционных проектов, для поддержки украинского производителя", - отметил Шмыгаль.

До сегодня, 15 сентября, проект должны подать в Верховную Раду.

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