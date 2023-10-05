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Из библиотек Киевской области изъяли более 400 тыс. русскоязычных книг и изданий российских авторов - ОВА

Из библиотек Киевской области изъяли более 400 тыс. русскоязычных книг и изданий российских авторов - ОВА

Киев • УНН

 • 550896 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. В Киевской области из библиотек изъято более 400 тысяч экземпляров русскоязычных книг и изданий российских авторов. Об этом сообщила директор Департамента культуры и туризма Киевской ОВА Анна Куценко, слова которой приводит пресс-служба ОВА, пишет УНН.

Детали

"Из библиотек Киевской области уже изъято более 400 тысяч экземпляров русскоязычных книг и изданий российских авторов", - говорится в сообщении.

"Это длительный процесс, ведь такими книгами укомплектовано большинство библиотек Киевской области. Библиотеки активно заменяют книги на русском языке на переведенные на украинский", - цитируют в ОВА Анну Куценко.

Как сообщается, Киевская областная библиотека для детей получила и передала библиотекам территориальных громад более 9 тыс. экземпляров книг по государственной программе пополнения библиотечных фондов и из других источников.

Дополнение

В Киевской области функционируют 817 библиотек, совокупный фонд которых составляет около 7 млн экземпляров. Всего пользователями библиотек региона являются более 400 тыс. человек, ежегодно их посещают более 2,5 млн человек.

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