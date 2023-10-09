​​Школьники НУШа будут иметь учебники. На печать выделили еще более 500 млн гривен — Минобразования

КИЕВ. 10 октября. В. В свежепринятом законе об изменениях в госбюджет на 2023 год приняли справку о выделении дополнительных 552,8 млн грн на печать учебников. В частности, за эти средства чиновники планируют компенсировать нехватку учебных пособий для учащихся 5‑го и 6‑го классов. О дополнительном финансировании сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Украины, передает УНН.