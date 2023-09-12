Лісовий: у МОН не вистачає коштів на друк нових підручників, учням 1 та 10 класів видаватимуть книжки минулих років

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"Торік через повномасштабне вторгнення усі кошти, закладені на підручники, спрямували на потреби оборони. Зрештою 5 клас НУШ вимушений був навчатися без книжок. Цього року потреба у підручниках, а відповідно і в коштах подвоїлась: надрукувати потрібно було підручники для 5 та 6 класів. Крім цього, минуло пʼять років з моменту друку книжок для 1 і 10 класів", - зазначив Лісовий.

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Міністр повідомив, що у держбюджеті на 2023 на друк підручників заклали 754,9 мільйона гривень, яких "недостатньо, щоби покрити всю потребу". Тому, продовжив він, МОН продовжить залучати міжнародну підтримку. Зокрема, українські партнери вже профінансували друк і доставку підручників на 238,1 мільйона гривень.

"Насамперед бюджетні та донорські кошти спрямували на друк підручників для 5 та 6 класів НУШ, оскільки програми в цих класах змінилися, а підручники були лише в електронному форматі. У 1 та 10 класах програми не змінилися, тож школи можуть видати учням підручники, що вже є в їхніх бібліотеках", - написав Лісовий.

Крім цього, він зауважив, що за кошти донорів для п'ятих класів надрукували та доставили до книжкових баз в областях підручники з математики та української мови (100%), а також природничої галузі (74%). Також заплановано друк книг з української літератури, інформатики, зарубіжної літератури та іноземної мови, а коштом держбюджету друкують історію України, додав міністр.

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Для шостих класів станом на 12 вересня надрукували 116 назв підручників загальним накладом 4 769 768 примірників, поінформував міністр. За його словами, нині до обласних книжкових баз доставили 98% з них. Також за кошти держбюджету цього року надрукують 66% підручників для шестикласників від загальної потреби - з української мови та літератури, зарубіжної літератури, іноземних мов, історії, математики, природознавства, а також книжок для національних меншин і дітей з особливими освітніми потребами.

"Крім цього, плануємо коштом донорів надрукувати підручники з географії, інформатики, мистецтва, технологій та підручників шрифтом Брайля. Забезпечення дітей підручниками - одне з пріоритетних завдань нашої команди. Ми розуміємо, наскільки це важливо для забезпечення нормального освітнього процесу. Тож працюємо далі, щоб знайти фінансування для друку решти необхідних книжок", - підсумував міністр.

Нагадаємо

Міністерство освіти та науки України 4 вересня опублікувало рекомендації щодо організації навчального процесу, навантаження та вибору форм і методів навчання.