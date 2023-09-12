Лисовой: у МОН не хватает средств на печать новых учебников, ученикам 1 и 10 классов будут выдавать книги прошлых лет

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"В прошлом году из-за полномасштабного вторжения все средства, заложенные на учебники, направили на нужды обороны. В конце концов 5 класс НУШ вынужден был учиться без книг. В этом году потребность в учебниках, а соответственно и в средствах удвоилась: напечатать нужно было учебники для 5 и 6 классов. Кроме этого, прошло пять лет с момента печати книг для 1 и 10 классов", - отметил Лисовой.

Детали

Министр сообщил, что в госбюджете на 2023 год на печать учебников заложили 754,9 миллиона гривен, которых "недостаточно, чтобы покрыть всю потребность". Поэтому, продолжил он, МОН продолжит привлекать международную поддержку. В частности, украинские партнеры уже профинансировали печать и доставку учебников на 238,1 миллиона гривен.

"Прежде всего бюджетные и донорские средства направили на печать учебников для 5 и 6 классов НУШ, поскольку программы в этих классах изменились, а учебники были только в электронном формате. В 1 и 10 классах программы не изменились, поэтому школы могут выдать ученикам учебники, которые уже есть в их библиотеках", - написал Лисовой.

Кроме этого, он отметил, что за средства доноров для пятых классов напечатали и доставили в книжные базы в областях учебники по математике и украинскому языку (100%), а также естественной отрасли (74%). Также запланирована печать книг по украинской литературе, информатике, зарубежной литературе и иностранному языку, а за счет госбюджета печатают историю Украины, добавил министр.

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Для шестых классов по состоянию на 12 сентября напечатали 116 названий учебников общим тиражом 4 769 768 экземпляров, сообщил министр. По его словам, сейчас в областные книжные базы доставили 98% из них. Также за средства госбюджета в этом году напечатают 66% учебников для шестиклассников от общей потребности - по украинскому языку и литературе, зарубежной литературе, иностранным языкам, истории, математике, природоведению, а также книг для национальных меньшинств и детей с особыми образовательными потребностями.

"Кроме этого, планируем за счет доноров напечатать учебники по географии, информатике, искусству, технологиям и учебники шрифтом Брайля. Обеспечение детей учебниками - одна из приоритетных задач нашей команды. Мы понимаем, насколько это важно для обеспечения нормального образовательного процесса. Поэтому работаем дальше, чтобы найти финансирование для печати остальных необходимых книг", - подытожил министр.

Напомним

Министерство образования и науки Украины 4 сентября опубликовало рекомендации по организации учебного процесса, нагрузки и выбора форм и методов обучения.