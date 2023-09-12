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Новий проект "Укрліт" - твори з української літератури будуть доступними в аудіоформаті

Новий проект "Укрліт" - твори з української літератури будуть доступними в аудіоформаті

Київ • УНН

 • 276541 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Мінцифри, МОН та партнери презентували проект «Укрліт», який дозволяє вивчати українську літературу прослуховуванням. В аудіоформаті буде доступно понад 250 творів, передає УНН.

Деталі

Відтепер понад 250 творів з української літератури для 5-11 класів будуть доступними в аудіоформаті. Для школярів стали доступні твори Ліни Костенко, Івана Нечуя-Левицького, Михайла Коцюбинського, Миколи Хвильового, Валер'яна Підмогильного та інших.

Проект «Укрліт» — це можливість для учнів вибирати, у якому форматі їм зручніше навчатися. Кожен зможе прослухати аудіокниги у вільний час, під час пробіжки чи навіть за кілька днів до іспиту. Водночас це додаткова змога для українців оновити знання з уже забутої програми чи прослухати книги, які пропустили під час навчання в школі, зазначають у відомстві.

«Ми в Мінцифри вважаємо, що освіта є фундаментом розвитку людського капіталу. Створення сучасного українського освітнього контенту, цифрових та інклюзивних можливостей для вивчення літератури буде корисним не лише школярам, а й широкій аудиторії. За даними дослідження ABF Creative, 48% дітей відзначають, що прослуховування улюбленого аудіоконтенту робить їх щасливішими, а 63% батьків помітили покращення оцінок своїх дітей завдяки аудіоконтенту», — зазначає заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

«Цього року дистанційно навчатимуться приблизно 2,5 тисячі шкіл, майже 4 тисячі — у змішаному форматі. Ще кілька сотень тисяч дітей здобувають знання за кордоном, і для них освіта — це живий зв’язок з Україною. Крім того, є діти з інвалідністю і ті, кому аудіоформат просто зручніший. Ці озвучені твори створені, щоби нашим дітям було легше навчатися, легше розуміти інформацію та дозувати навантаження. А для дітей за кордоном це знак, що ми про них пам’ятаємо, піклуємося й чекаємо додому після війни», — зазначив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків.

Деякі великі твори, як-от «Енеїда» Івана Котляревського, «Майстер корабля» Юрія Яновського, «Зачарована Десна» Олександра Довженка та інші, команда опрацювала та пропонує у форматі самарі — короткого переказу твору. Серед планів — додавати повні версії та уривки творів, а також актуалізовувати й доповнювати новими, що з’являтимуться у програмі.

Послухати «Укрліт» можна безоплатно у мобільному застосунку MEGOGO в розділі «Аудіо».

Проект реалізується медіасервісом MEGOGO та Міністерством освіти і науки України за інформаційної підтримки Міністерства цифрової трансформації України та платформи Дія.Освіта.

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