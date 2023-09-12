Новый проект "Укрлит" - произведения по украинской литературе будут доступны в аудиоформате

Детали

Отныне более 250 произведений по украинской литературе для 5-11 классов будут доступны в аудиоформате. Для школьников стали доступны произведения Лины Костенко, Ивана Нечуя-Левицкого, Михаила Коцюбинского, Николая Хвылевого, Валерьяна Пидмогильного и других.

Проект «Укрлит» — это возможность для учеников выбирать, в каком формате им удобнее учиться. Каждый сможет прослушать аудиокниги в свободное время, во время пробежки или даже за несколько дней до экзамена. В то же время это дополнительная возможность для украинцев обновить знания по уже забытой программе или прослушать книги, которые пропустили во время учебы в школе, отмечают в ведомстве.

«Мы в Минцифры считаем, что образование является фундаментом развития человеческого капитала. Создание современного украинского образовательного контента, цифровых и инклюзивных возможностей для изучения литературы будет полезным не только школьникам, но и широкой аудитории. По данным исследования ABF Creative, 48% детей отмечают, что прослушивание любимого аудиоконтента делает их счастливее, а 63% родителей заметили улучшение оценок своих детей благодаря аудиоконтенту», — отмечает заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.

«В этом году дистанционно будут учиться примерно 2,5 тысячи школ, почти 4 тысячи — в смешанном формате. Еще несколько сотен тысяч детей получают знания за рубежом, и для них образование — это живая связь с Украиной. Кроме того, есть дети с инвалидностью и те, кому аудиоформат просто удобнее. Эти озвученные произведения созданы, чтобы нашим детям было легче учиться, легче понимать информацию и дозировать нагрузку. А для детей за рубежом это знак, что мы о них помним, заботимся и ждем домой после войны», — отметил заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив.

Некоторые крупные произведения, такие как «Энеида» Ивана Котляревского, «Мастер корабля» Юрия Яновского, «Зачарованная Десна» Александра Довженко и другие, команда обработала и предлагает в формате самари — краткого пересказа произведения. Среди планов — добавлять полные версии и отрывки произведений, а также актуализировать и дополнять новыми, которые будут появляться в программе.

Послушать «Укрлит» можно бесплатно в мобильном приложении MEGOGO в разделе «Аудио».

Проект реализуется медиасервисом MEGOGO и Министерством образования и науки Украины при информационной поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и платформы Дія.Освіта.