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Война стимулировала украинцев читать больше и выбирать книги на украинском языке

Война стимулировала украинцев читать больше и выбирать книги на украинском языке

Киев • УНН

 • 476688 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Украинцы после начала полномасштабного вторжения начали больше читать и выбирают книги на украинском. Об этом свидетельствуют данные исследования по чтению во время войны, которое заказал Украинский институт книги, передает УНН.

Цитата

“Украинцы после полномасштабного вторжения начали читать существенно больше. Это следует учитывать теперь, строя государственную политику поддержки чтения и книгоиздания”, — сказала директор Украинского института книги Александра Коваль.

Детали

Исследование о том, как читают украинцы, провели специалисты исследовательского агентства Info Sapiens в августе-сентябре этого года. Его заказал Украинский институт книги при поддержке Международный фонд “Возрождение” и ОО “Форум издателей”. Эксперты-социологи сравнили показатели чтения в динамике, учитывая данные за 2018 и 2020 год.

Основные выводы исследования:

• Чаще всего печатные книги покупают люди от 30 до 39 лет.
• Многие украинцы наполняют досуг практиками, связанными с диджитал средой. Среди них — чтение или потребление информации через электронные устройства;
• Люди больше вовлечены в соцсети, но меньше потребляют информацию с телевидения;
• Чаще всего читают именно печатные книги. Такой досуг практикуют люди со средним специальным и высшим образованием.
• Уменьшилась доля тех людей, которые не читали ни одной книги в течение последних 12 месяцев, как среди читателей электронных, так и среди слушателей аудиокниг. Зато доля тех, кто не читал ни одной печатной книги в течение последнего года — выросла;
• Наблюдается несколько большая доля чтения на украинском языке именно печатных книг;
• Более половины респондентов указали, что не покупали ни одной печатной книги в течение последнего года, однако 34% — купили от одной до двенадцати книг.

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В Минкульте отметили, что выводы этого исследования должны стать основой для разработки управленческих документов в будущем.

В. и. о. Министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев подчеркнул, что государство сегодня фокусируется на поддержке книжных магазинов. Среди первоочередных задач Украинского института книги на следующий год — поддержка книготорговых сетей через соответствующие субвенции.

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Дополнительно

В марте 2023 Кабинет Министров Украины принял Стратегию развития чтения на период до 2032 года “Чтение как жизненная стратегия” и утвердил операционный план ее реализации на 2023-2025 годы.

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