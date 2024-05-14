Все достаточно напряженно, но ситуация контролируемая: Зеленский заявил, что Сырский находится в ключевых местах боев

Президент Украины Владимир Зелнський заявил, что Главком Александр Сырский находится в ключевых местах боев, работает с бригадами. По его словам, все достаточно напряженно, но ситуация контролируемая, передает УНН.

Сегодня день дал нам больше возможностей. Главком Александр Сырский доложил о ситуации в районах боевых действий. Донетчина, Харьковщина - там, где сейчас тяжелее всего. Он находится как раз в ключевых местах боев - работает с бригадами, на боевых позициях. Еще пока рано делать выводы, но ситуация контролируемая. Наши воины уничтожают оккупанта, который пытается продвигаться. Все достаточно напряженно. Но мы усилили направления, в частности харьковское - сообщил Зеленский во время вечернего обращения.

Президент добавил, что сейчас много воинов - именно харьковчан - стали на защиту Харьковщины.

Из северных районов Харьковской области до самого Харькова уже эвакуировали более 5 тыс. человек - Терехов