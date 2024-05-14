Усе достатньо напружено, але ситуація контрольована: Зеленський заявив, що Сирський перебуває у ключових місцях боїв
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що ситуація на ключових ділянках бойових дій, таких як Донецька та Харківська області, є напруженою, але контрольованою, начальник Генерального штабу Сирський працює з бригадами на бойових позиціях, а солдати знищують російських окупантів, що наступають.
Президент України Володимир Зелнський заявив, що Головком Олександр Сирський перебуває у ключових місцях боїв, працює з бригадами. За його словами, усе достатньо напружено, але ситуація контрольована, передає УНН.
Сьогодні день дав нам більше можливостей. Головком Олександр Сирський доповів про ситуацію в районах бойових дій. Донеччина, Харківщина – там, де зараз найважче. Він перебуває якраз у ключових місцях боїв – працює з бригадами, на бойових позиціях. Ще поки рано робити висновки, але ситуація контрольована. Наші воїни знищують окупанта, який намагається просуватись. Усе достатньо напружено. Але ми посилили напрямки, зокрема харківський
Президент додав, що зараз багато воїнів – саме харків’ян – стали на захист Харківщини.
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