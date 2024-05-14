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Усе достатньо напружено, але ситуація контрольована: Зеленський заявив, що Сирський перебуває у ключових місцях боїв

Усе достатньо напружено, але ситуація контрольована: Зеленський заявив, що Сирський перебуває у ключових місцях боїв

Київ • УНН

 • 26931 перегляди

Президент Зеленський заявив, що ситуація на ключових ділянках бойових дій, таких як Донецька та Харківська області, є напруженою, але контрольованою, начальник Генерального штабу Сирський працює з бригадами на бойових позиціях, а солдати знищують російських окупантів, що наступають.

Президент України Володимир Зелнський заявив, що Головком Олександр Сирський перебуває у ключових місцях боїв, працює з бригадами. За його словами, усе достатньо напружено, але ситуація контрольована, передає УНН.

Сьогодні день дав нам більше можливостей. Головком Олександр Сирський доповів про ситуацію в районах бойових дій. Донеччина, Харківщина – там, де зараз найважче. Він перебуває якраз у ключових місцях боїв – працює з бригадами, на бойових позиціях. Ще поки рано робити висновки, але ситуація контрольована. Наші воїни знищують окупанта, який намагається просуватись. Усе достатньо напружено. Але ми посилили напрямки, зокрема харківський 

- повідомив Зеленський під час вечірнього звернення.

Президент додав, що зараз багато воїнів – саме харків’ян – стали на захист Харківщини. 

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Антоніна Туманова

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