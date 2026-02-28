Время и место следующей встречи команд Украины, США и рф будут определены в зависимости от обстоятельств безопасности - Зеленский

Время и место следующей встречи команд Украины, США и рф будут определены в зависимости от обстоятельств безопасности и реальных дипломатических возможностей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram, пишет УНН.

В зависимости от обстоятельств безопасности и реальных дипломатических возможностей будут определены время и место следующей встречи нашей команды и команды Соединенных Штатов Америки – встречи с россиянами - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что "россии нужно заканчивать агрессию против нас – против Украины, против всей Европы. И безопасность должна быть гарантирована".

По словам Зеленского, он уже определил обновленные директивы для переговорной команды и в целом дипломатической команды Украины. "Мир нужен – настоящий мир и настоящие возможности людей жить свободно, жить в безопасности".

россия может выйти из переговоров, если Украина не уступит территории - Bloomberg