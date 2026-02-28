Час та місце наступної зустрічі команд України, США та рф будуть визначені залежно від безпекових обставин - Зеленський

Час та місце наступної зустрічі команд України, США та рф будуть визначені залежно від безпекових обставин та реальних дипломатичних можливостей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram, пише УНН.

