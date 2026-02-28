Час та місце наступної зустрічі команд України, США та рф будуть визначені залежно від безпекових обставин - Зеленський

$43.210.00
51.020.00
ukenru
12:56 • 10610 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
11:55 • 15377 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 19463 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 26481 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 32405 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 44248 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 42948 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 48313 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 46200 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 43736 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2м/с
61%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Іран обіцяє "нищівну" відповідь на атаки Ізраїлю 28 лютого, 08:22 • 9222 перегляди
Катар перехопив дві Іранські ракети у своєму повітряному просторі 28 лютого, 09:33 • 8602 перегляди
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 11003 перегляди
Одна людина загинула в Абу-Дабі після ракетного обстрілу з Ірану - ЗМІ10:13 • 10803 перегляди
росія може вийти з переговорів, якщо Україна не поступиться територіями - Bloomberg10:50 • 8472 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 26970 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 31933 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 28759 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 33059 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 34412 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Іран
Ізраїль
Сполучені Штати Америки
Тегеран
Ліван
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 11053 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 16148 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 16565 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 16966 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 31838 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Financial Times

Час та місце наступної зустрічі команд України, США та рф будуть визначені залежно від безпекових обставин - Зеленський

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що час і місце наступної зустрічі команд України, США та рф залежатимуть від безпекових обставин. Він наголосив, що росії необхідно припинити агресію, а мир має бути гарантований.

Час та місце наступної зустрічі команд України, США та рф будуть визначені залежно від безпекових обставин - Зеленський

Час та місце наступної зустрічі команд України, США та рф будуть визначені залежно від безпекових обставин та реальних дипломатичних можливостей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram, пише УНН.

В залежності від безпекових обставин та реальних дипломатичних можливостей будуть визначені час та місце наступної зустрічі нашої команди та команди Сполучених Штатів Америки – зустрічі з росіянами

- сказав він.

Зеленський наголосив, що "росії треба закінчувати агресію проти нас – проти України, проти всієї Європи. І безпеку має бути гарантовано".

За словами Зеленського, він вже визначив оновлені директиви для переговорної команди та загалом дипломатичної команди України. "Мир потрібен – справжній мир та справжні можливості людей жити вільно, жити в безпеці".

росія може вийти з переговорів, якщо Україна не поступиться територіями - Bloomberg28.02.26, 12:50 • 8558 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Дипломатка
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна