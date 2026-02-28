Час та місце наступної зустрічі команд України, США та рф будуть визначені залежно від безпекових обставин - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що час і місце наступної зустрічі команд України, США та рф залежатимуть від безпекових обставин. Він наголосив, що росії необхідно припинити агресію, а мир має бути гарантований.
Час та місце наступної зустрічі команд України, США та рф будуть визначені залежно від безпекових обставин та реальних дипломатичних можливостей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram, пише УНН.
В залежності від безпекових обставин та реальних дипломатичних можливостей будуть визначені час та місце наступної зустрічі нашої команди та команди Сполучених Штатів Америки – зустрічі з росіянами
Зеленський наголосив, що "росії треба закінчувати агресію проти нас – проти України, проти всієї Європи. І безпеку має бути гарантовано".
За словами Зеленського, він вже визначив оновлені директиви для переговорної команди та загалом дипломатичної команди України. "Мир потрібен – справжній мир та справжні можливості людей жити вільно, жити в безпеці".
росія може вийти з переговорів, якщо Україна не поступиться територіями - Bloomberg28.02.26, 12:50 • 8558 переглядiв