Вражеские "шахеды" ночью атаковали места проживания ВПЛ в Донецкой области: есть пострадавшие - Лубинец

Российская армия в ночь на 21 февраля ударила по двум местам компактного проживания переселенцев в Доброполье Донецкой области. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует УНН.

Доброполье. В ночь с 20 на 21 февраля российские оккупанты нанесли удары беспилотниками "Shahed" по двум местам компактного проживания внутренне перемещенных лиц - написал Лубинец в соцсетях.

По его словам, в результате попадания "шахедов" по жилому сектору двое гражданских получили ранения.

Как указал Омбудсман, там проживали переселенцы, в том числе и дети, эвакуированные из районов активных боевых действий. Некоторые из них там находились еще с 2014 года. Сейчас люди остались даже без временного убежища.

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