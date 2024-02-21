Вражеские "шахеды" ночью атаковали места проживания ВПЛ в Донецкой области: есть пострадавшие - Лубинец
Киев • УНН
Российская армия ночью атаковала два места проживания внутренне перемещенных лиц в Доброполье Донецкой области, ранив двух гражданских лиц.
Российская армия в ночь на 21 февраля ударила по двум местам компактного проживания переселенцев в Доброполье Донецкой области. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует УНН.
Доброполье. В ночь с 20 на 21 февраля российские оккупанты нанесли удары беспилотниками "Shahed" по двум местам компактного проживания внутренне перемещенных лиц
По его словам, в результате попадания "шахедов" по жилому сектору двое гражданских получили ранения.
Как указал Омбудсман, там проживали переселенцы, в том числе и дети, эвакуированные из районов активных боевых действий. Некоторые из них там находились еще с 2014 года. Сейчас люди остались даже без временного убежища.
Армия рф ударила дронами по спасателям в Донецкой области: четверо раненых21 февраля 2024, 09:03 • 20828 просмотров
Вражеские "шахеды" ночью атаковали места проживания ВПЛ в Донецкой области: есть пострадавшие - Лубинец
Российская армия ночью атаковала два места проживания внутренне перемещенных лиц в Доброполье Донецкой области, ранив двух гражданских лиц.
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