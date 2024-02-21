Армия рф ударила дронами по спасателям в Донецкой области: четверо раненых
Киев • УНН
Четыре спасателя получили ранения, когда ночью российский беспилотник нанес удар по Донецкой области.
Четверо спасателей получили ранения в результате вражеского обстрела Донецкой области в ночь на 21 февраля. Об этом в среду сообщили в ГСЧС, информирует УНН.
Ночью враг в очередной раз нанес удары по Покровскому району. Один из беспилотников попал в здание, где проживали спасатели. В результате пострадали 4 сотрудников ГСЧС
Кроме того, вечером 20 февраля в результате ракетного удара россии по Дружковке повреждения получило здание пожарно-спасательной части. К счастью, спасатели не пострадали.
Один погибший, восемь раненых - последствия вражеского обстрела Донетчины за сутки21 февраля 2024, 06:39 • 23007 просмотров
Армия рф ударила дронами по спасателям в Донецкой области: четверо раненых
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