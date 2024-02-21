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Армия рф ударила дронами по спасателям в Донецкой области: четверо раненых

Армия рф ударила дронами по спасателям в Донецкой области: четверо раненых

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 09:03  •  13689 просмотра

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Четыре спасателя получили ранения, когда ночью российский беспилотник нанес удар по Донецкой области.

Четверо спасателей получили ранения  в результате вражеского обстрела Донецкой области в ночь на 21 февраля. Об этом в среду сообщили в ГСЧС, информирует УНН

Ночью враг в очередной раз нанес удары по Покровскому району. Один из беспилотников попал в здание, где проживали спасатели. В результате пострадали 4 сотрудников ГСЧС

- говорится в сообщении ГСЧС. 

Кроме того, вечером 20 февраля в результате ракетного удара россии по Дружковке повреждения получило здание пожарно-спасательной части. К счастью, спасатели не пострадали.

Один погибший, восемь раненых - последствия вражеского обстрела Донетчины за сутки21 февраля 2024, 06:39 • 23007 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
donetskДонецк
Армія рф вдарила дронами по рятувальниках на Донечині: четверо поранених
Russian army hits rescuers with drones in Donetsk region: four wounded
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Армия рф ударила дронами по спасателям в Донецкой области: четверо раненых

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Несколько крупнейших банков КНР перестали принимать платежи из рф

Три крупнейших банка Китая прекратили принимать платежи от российских банков, попавших под санкции, из-за опасений относительно вторичных санкций США.

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Несколько крупнейших банков КНР перестали принимать платежи из рф

В ПС ВСУ предупредили о вражеской ракете на Полтавщине

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о вражеской ракете, обнаруженной в Полтавской области.

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В ПС ВСУ предупредили о вражеской ракете на Полтавщине