Армія рф вдарила дронами по рятувальниках на Донечині: четверо поранених
Київ • УНН
Чотири рятувальники отримали поранення, коли вночі російський безпілотник завдав удару по Донецькій області.
Четверо рятувальників отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу Донеччини у ніч на 21 лютого. Про це у середу повідомили в ДСНС, інформує УНН.
Вночі ворог вкотре завдав ударів по Покровському району. Один із безпілотників влучив у будівлю, де проживали рятувальники. В результаті постраждало 4 співробітників ДСНС
Крім того, ввечері 20 лютого внаслідок ракетного удару росії по Дружківці пошкоджень зазнала будівля пожежно-рятувальної частини. На щастя, рятувальники не постраждали.
Один загиблий, восьмеро поранених - наслідки ворожого обстрілу Донеччини за добу 21.02.24, 08:39 • 30754 перегляди