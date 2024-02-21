Один загиблий, восьмеро поранених - наслідки ворожого обстрілу Донеччини за добу
Київ • УНН
Одна людина загинула і ще вісім отримали поранення внаслідок російських обстрілів у Донецькій області за минулу добу. Зокрема, окупанти вдарили по Краматорську.
У Донецькій області 20 лютого від ударів російських окупантів загинув один житель Констянтинівки. Ще вісім людей в області отримали поранення, повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
За 20 лютого росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у селі Констянтинівка. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення
Загалом, з початку повномасштабного вторгнення на Донеччині від обстрілів окупантів загинули 1868 цивільних, ще 4589 отримали поранення.
Доповнення
20 лютого, близько 20:00, війська рф завдали ракетного удару по Краматорську. Снаряди рашистів поцілили по житловому району міста.
У МВА повідомили, що через атаку у Краматорську почались перебої із водопостачанням.